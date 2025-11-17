"OČEKUJEMO BRZ ODGOVOR" Seul pozvao Pjongjang na razgovore o vojnoj demarkacionoj liniji

JUŽNA Koreja predložila je održavanje razgovora sa Severnom Korejom o načinima preciznijeg definisanja vojne demarkacione linije u pokušaju da se spreče mogući sukobi u blizini međukorejske granice.

Foto: Profimedia

"Naša vojska zvanično predlaže održavanje međukorejskih razgovora između vojnih vlasti kako bi se razgovaralo o načinu uspostavljanja vojne demarkacione linije kako bi se sprečili slučajni sukobi i smanjile vojne tenzije", saopštio je zamenik južnokorejskog ministra za nacionalnu odbrambenu politiku Kim Hong-čol, preneo je Jonhap.

Kim je istakao da Južna Koreja očekuje pozitivan i brz odgovor Severne Koreje na predlog, usmeren ka smanjenju tenzija na Korejskom poluostrvu i obnavljanju poverenja.

Predlog je usledio nakon što su severnokorejski vojnici, uključujući i one koji su bili naoružani, više puta na kratko prelazili demarkacionu liniju dok su bili angažovani u blizini granice na čišćenju zemljišta ili postavljanju mina u tampon zoni.

Dve Koreje su poslednji put vodile razgovore vojnih zvaničnika na opštem nivou 2018. godine.

Rat između Južne i Severne Koreje završen je primirjem 1953. godine, ali zvanični mirovni sporazum nije potpisan. Primirje je dovelo do uspostavljanja demilitarizovane zone koja se i danas smatra de fakto granicom između dve države.

Korejski rat je trajao od 1950. do 1953. godine.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3