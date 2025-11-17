POVRATAK ITALIJANSKIH DIJALEKATA MEĐU MLADIMA: Italija nova digitalna ali i ona sa zadovoljstvom komunikacije u lokalnom dijalektu
Italija koja menja navike, moderna ali u srcu te modernosti je i otkrivanje zadovoljstva da se priča jezikom porekla, onim odakle su mladi krenuli nekada, naučili ga od roditelja, ali se nađu i na poslu sa kolegama iz istog regiona i vrate izrazima iz detinjstva, reč je možda o nostalgiji ili bliskosti sa osobom koja poznaje takav jezik i komunicira se.
74 procenta ispitanika smatra da je u ovim godinama urbanizacije dijalekt kulturološko bogatstvo, ali i način da se takvi mladi razlikuju od drugih, šire ga i na društvenim mrežama kao simpatičnu ironiju, tako postaje kolektivni način da sigurno ne izumiru dijalekti već postaju deo kolektivnosti.
U nekim vremenima iza nas smatralo se nešto što je trebalo izbegavati u modernoj zajednici, a sada se upravo događa nešto suportno, iskazuje se želja da se vrati korenima, lingvističkoj tradicija za koju se mislilo da odumire. Tako dijalekt menja formu korišćenja, u večerima među prijateljima, na poslu, i u raznim situacijama pa se tako održava i kontinuitet upotrebe.
Tako, kaže ugledni lingvista Paolo D'Akile, dijalekti ne samo da ne umiru već ostaju i živi element lingvističkog identiteta, četiri od deset Itaijana govori dijalektom, iako se ne izučavaju u školama ostaju živa komunikacija i njihovo prenošenje održava živom kulturu koja je istinsko italijansko bogatstvo.
Ne zna se tačan broj dijalekata jer ne retko od jedne do druge provincije su različiti, najbrojniji u upotrebi su napuljski/Kampanije, sicilijanski, Veneta, Lombardije, Pijemonta, Emilia-Romanje, kalabreze, salentino-puljeze, friulanski, sardo....
