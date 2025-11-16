OPSADNO STANJE U GRACU: Veliki broj specijalaca na terenu, sumnja se na veoma opasnu stvar

Jake policijske snage su aktivirane u centru Graca i u gradu je opsadno stanje. Brojne patrole su na terenu.

Na glavnom trgu u Gracutrenutno se obavlja veliki policijski uviđaj. Prema navodima više medija, na licu mesta nalazi se veliki broj policijskih snaga, a javni prevoz trenutno ne saobraća kroz taj deo grada.

Prema prvim informacijama, koje zvanično još nisu potvrđene, moglo bi se raditi o dojavi o bombi. Trenutno se obezbeđuje cela oblast ovog dela grada.

(oe24.at)