IZRAELSKI MEDIJI: Šin Bet preporučio elektronske narukvice za praćenje naseljenika ekstremista
ŠEF izraelske obaveštajne agencije Šin Bet, David Zini, preporučio je da vlada odobri upotrebu elektronskih narukvica za praćenje jevrejskih naseljenika ekstremista na okupiranoj Zapadnoj obali usred najnovijeg porasta napada na Palestince, javio je izraelski Kanal 12.
Zini je rekao da smatra da će to biti efikasnije sredstvo od sadašnjeg, odnosno izdavanja zabrane ulaska na okupiranu Zapadnu obalu onima za koje postoji sumnja da su ekstremisti.
Ministar odbrane Izrael Kac zabranio je ove godine administrativni pritvor za jevrejske naseljenike, preneo je Tajms of Izrael.
Izraelska vojska koristi zakonsku odredbu kojom je dozvoljeno pritvaranje osumnjičenih bez zakonitog postupka protiv hiljada Palestinaca.
Do Kacove direktive, ta odredba je korišćena i protiv nekolicine osumnjičenih Jevreja.
Kanal 12 je javio da Kac trenutno ne namerava da poništi svoju naredbu.
Tanjug
