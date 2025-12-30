OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Utorak
20.15 Asvel - Pariz +180,5 (2,00)
20.30 Valensija - Partizan +177,5 (2,00)
Kvota: 4,00
