FIKS DANA: NJukaslu čitav plen na "Turf muru"

В.М.

30. 12. 2025. u 08:30

BARNLI i Njukasl zatvaraju kalendarsku godinu na "Turf muru" u direktnom okršaju ekipa koje još traže pravi ritam u Premijer ligi (20.30).

ФИКС ДАНА: Њукаслу читав плен на Турф муру

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Barnli dočekuje poslednji meč u 2025. godini sa dozom opreznog optimizma. Iako su bez pobede još od kraja oktobra, tim Skota Parkera je u poslednja dva kola pokazao znake života, remizirajući sa Bornmutom i Evertonom.

Posebno ohrabruje činjenica da su protiv "karamela“ sačuvali mrežu, prvi put posle deset utakmica, ali ofanzivni problemi i dalje su očigledni.

Barnli je protiv Evertona uputio 16 šuteva bez ijednog u okvir gola, što najbolje oslikava njihovu muku u završnici.

Klaretsi su trenutno 19. na tabeli sa svega 12 bodova i svaki novi kiks može ih još više udaljiti od sigurne zone. Zato je duel sa Njukaslom viđen kao šansa da se uhvati priključak i u Novu godinu uđe sa većom verom u opstanak.

Problem je što domaćin ima kadrovske glavobolje u poslednjoj liniji, pa će Parker morati da improvizuje sa formacijom i izborom štopera.

S druge strane, ni Njukasl ne dolazi u dobrom momentu. Tim Edija Haua slavio je samo jednom u poslednjih pet ligaških mečeva, a poraz od Mančester junajteda na Boksing dej dodatno je poljuljao samopouzdanje.

"Svrake" su 14. na tabeli, relativno daleko od zone ispadanja, ali i daleko od gornjeg doma koji su priželjkivali na startu sezone.

Poseban problem za goste predstavlja forma na strani – Njukasl ima samo jednu pobedu na gostovanjima u ligi ove sezone.

Ipak, ohrabruje ih nedavni međusobni duel, jer su početkom decembra kod kuće savladali Barnli rezultatom 2:1.

Jasno je da je Njukasl večeras favorit, pobeda mu je preko potrebna i mi verujemo da će doći do nje pošto sastav Skota Parkera jednostavno nema kvalitet da se takmiči sa većinom timova iz Premijer lige.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 2 (kvota 1,62)

