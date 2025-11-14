IMA MRTVIH U PADU HELIKOPTERA: Dramatične scene u Italiji, na terenu spasilačke ekipe
NAJMANjE jedna osoba poginula je kada je jutros pao helikopter u Italiji, u okolini Kasalromana - opštine u provinciji Mantova.
Policija je pozvao farmer u čiju njivu je letelica pala.
Seljak je policiji prijavio da je video helikopter kako pada u njegova polja. Prema prvim informacijama, ovo područje je u trenutku nesreće bilo prekriveno gustom maglom.
Do sada je potvrđeno da je jedina žrtva pilot star 56 godina, koji je nakon pada odbačen nekoliko metara od olupine. Kada su spasioci stigli, mogli su samo da potvrde njegovu smrt.
Trenutno nekoliko timova iz Vatrogasne službe Mantove radi na obezbeđivanju područja i izvođenju tehničkih provera. Uzrok nesreće još uvek istražuju nadležne vlasti. U ovom trenutku nije poznato čiji je helikopter koji se srušio.
(Telegraf)
