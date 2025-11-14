RUSI POGODILI OVU STRANU AMBASADU U KIJEVU: Žestok napad tokom noći, oglasio se Zelenski (FOTO/VIDEO)

U RUSKOM napadu na Kijev tokom noći pogođena je i ambasada Azerbejdžana, a prema najnovijim informacijama, 4 osobe su poginule, 27 ih je ranjeno.

Foto: printskrin iks/@Ukr_Week_FR

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je zgrada Ambasade Azerbejdžana u Kijevu oštećena nakon ruskog napada dronovima i projektilima u ranim jutarnjim satima 14. novembra.

On je naveo da je krhotina rakete Iskanderpogodila zgradu diplomatske misije ove zemlje. Zelenski je dodao da je napad namerno izveden tako da izazove što veću štetu civilima i kritičnoj infrastrukturi, pri čemu je Kijev bio glavna meta noćnog udara.

Le bilan de l'attaque contre #Kyiv: 4 morts et des dizaines de blessés, dont des enfants et une femme enceinte.

La Russie a utilisé environ 430 drones, 18 missiles, dont des balistiques et aéroballistiques, visant principalement les régions de Kyiv, Kharkiv et Odessa.#Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/IljjdUq7OV — The Ukrainian Week (FR) /Tyzhden (@Ukr_Week_FR) November 14, 2025

Masovni noćni napad na Kijev

Tokom noći između 13. i 14. novembra, Kijev je bio izložen masovnom ruskom vazdušnom napadu koji je uključivao dronove, krstareće rakete i balističke projektile.

Napad se dogodio usred noći i izazvao je velika razaranja širom prestonice i na desnoj i na levoj obali Dnjepra.

Šef Kijevske gradske vojne administracije, Timir Tkačenko, potvrdio je da su četiri osobe poginule, a 27 povređeno.

At least four people were killed and 29 injured in Kyiv after a massive Russian strike. Residential buildings, medical facilities, and other structures were damaged in several districts of the city. pic.twitter.com/47r54giU2e — ODRIMEDIA.co.ke (@odrimedia) November 14, 2025

Požari i spasilačke operacije

Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je više od 40 stanovnika spaseno nakon što su udari dronova izazvali požare u nekoliko višespratnica. U okrugu Podil, u napadu je pogođen soliter na 15. spratu.

U Svjatošinu je izbio požar u stambenoj zgradi od 22 sprata, kod 19. sprata.

‼️ Reuters publishes footage of the Russia's massive attack on Kyiv and its consequences. pic.twitter.com/CwAMrWgYcZ — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 14, 2025

Slični napadi na stambene zgrade prijavljeni su i u drugim delovima grada, što ukazuje da je napad direktno ciljao civilna područja. Mnogi stanovi su teško oštećeni ili potpuno uništeni.

🙏 Attack on Kyiv and the moment of the collapse of a residential building in the Svyatoshynskyi district of the capital. 🤬#russiaIsATerroristState#russiaTargetsCivilians pic.twitter.com/NwU7LfoDVe — PG-tips Fella 𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑨𝒍𝒍𝑩𝒆𝒏 🇬🇧🤝🇺🇦🦩 (@Azeraphalle) November 14, 2025

Gradske vlasti su takođe potvrdile pogotke na civilnoj infrastrukturi, uključujući školu i bolnicu. Hitne službe nastavljaju da rade na pogođenim lokacijama - gase požare, uklanjaju ruševine i pomažu stanovnicima.

(United24media)

BONUS VIDEO - SU-25 OBOJILI NEBO: Novosti snimile veličanstven prizor iznad Crvenog trga