NATO VEŽBA KOLEKTIVNU ODBRANU OD RUSA: U Rumuniji održana vojna vežba tokom koje je simulirano aktiviranje Člana 5
U RUMUNIJI je održana vojna vežba Dacian Fall 25 (Dačanska jesen) tokom koje je simulirano aktiviranje Člana 5 NATO ugovora i napad Rusije na neku od članica Alijanse, prenose danas rumunski mediji.
Tokom vežbe održano je gađanje bojevom municijom, a manevri su istovremeno bili test NATO borbene grupe u bazi Alijanse u Cincuu, gde bi ubuduće moglo da bude raspoređeno još stranih vojnika, prenosi Digi24.
U Nacionalnom centru za zajedničku obuku, zvaničnici su pratili vežbu sa bojevom municijom koju je izvodila Borbena grupa NATO, struktura koja je podignuta na nivo brigade u okviru procesa konsolidacije savezničkih odbrambenih pozicija.
Kako se navodi, vežba je demonstrirala napredni nivo obuke, interoperabilnost i sposobnost brze reakcije rumunskih i savezničkih vojnika.
Rumunski ministar odbrane Jonut Mosteanu istakao je da želi posebno da naglasi doprinos Francuske, čije konstantno učešće je značajno ojačalo odbrambene pozicije saveznika.
-Samo četiri dana nakon izbijanja rata u Ukrajini, Francuska je odlučila da razmesti trupe u Rumuniji, što je bio brz gest i snažna poruka solidarnosti, ukazao je Mosteanu.
Ministar je posetio okruge Brašov i Sibiu tokom finalne faze vežbe u sredu i četvrtak, gde je informisan o razvoju multinacionalnih struktura raspoređenih u Rumuniji i na koji način one jačaju odbranu istočnog krila NATO.
Kako je saopštilo rumunsko ministarstvo odbrane, vežbu je isplanirala i vodila Komanda multinacionalne divizije za Jug i Istok, jedna od NATO komandi raspoređenih na rumunskoj teritoriji, koja koordinira odbrambene snage istočnog krila Alijanse u Rumuniji i Bugarskoj.
Tanjug
