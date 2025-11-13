NATO VEŽBA KOLEKTIVNU ODBRANU OD RUSA: U Rumuniji održana vojna vežba tokom koje je simulirano aktiviranje Člana 5

U RUMUNIJI je održana vojna vežba Dacian Fall 25 (Dačanska jesen) tokom koje je simulirano aktiviranje Člana 5 NATO ugovora i napad Rusije na neku od članica Alijanse, prenose danas rumunski mediji.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Tokom vežbe održano je gađanje bojevom municijom, a manevri su istovremeno bili test NATO borbene grupe u bazi Alijanse u Cincuu, gde bi ubuduće moglo da bude raspoređeno još stranih vojnika, prenosi Digi24.

U Nacionalnom centru za zajedničku obuku, zvaničnici su pratili vežbu sa bojevom municijom koju je izvodila Borbena grupa NATO, struktura koja je podignuta na nivo brigade u okviru procesa konsolidacije savezničkih odbrambenih pozicija.

Kako se navodi, vežba je demonstrirala napredni nivo obuke, interoperabilnost i sposobnost brze reakcije rumunskih i savezničkih vojnika.

Rumunski ministar odbrane Jonut Mosteanu istakao je da želi posebno da naglasi doprinos Francuske, čije konstantno učešće je značajno ojačalo odbrambene pozicije saveznika.

-Samo četiri dana nakon izbijanja rata u Ukrajini, Francuska je odlučila da razmesti trupe u Rumuniji, što je bio brz gest i snažna poruka solidarnosti, ukazao je Mosteanu.

Ministar je posetio okruge Brašov i Sibiu tokom finalne faze vežbe u sredu i četvrtak, gde je informisan o razvoju multinacionalnih struktura raspoređenih u Rumuniji i na koji način one jačaju odbranu istočnog krila NATO.

Kako je saopštilo rumunsko ministarstvo odbrane, vežbu je isplanirala i vodila Komanda multinacionalne divizije za Jug i Istok, jedna od NATO komandi raspoređenih na rumunskoj teritoriji, koja koordinira odbrambene snage istočnog krila Alijanse u Rumuniji i Bugarskoj.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć