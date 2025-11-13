KIM DOTKOM O ZELENSKOM: Korupcija u Ukrajini beskrupulozna — zašto mu dajemo sve više?
TEHNOLOŠKI preduzetnik Kim Dotkom, osnivač veb stranice za razmenu datoteka „Mega aploud", u kontekstu velikog korupcijskog skandala u Ukrajini nazvao je Vladimira Zelenskog korumpiranim i izrazio nezadovoljstvo zbog nastavka finansiranja Kijeva od strane Zapada.
-Korupcija u Ukrajini je beskrupulozna. Svi znamo da je Zelenski korumpiran. Zašto mu dajemo sve više i više?, napisao je Dotkom na društvenoj mreži Iks.
Prema pisanju lista „Tajms“, korupcijski skandal u „Energoatomu“ je „tempirana bomba“ za Zelenskog.
Korupcija u vrhu ukrajinske vlasti
*Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) pokrenuo je 10. novembra veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru. Na svom Telegram kanalu agencija je objavila fotografiju torbi punih svežnjeva deviza pronađenih tokom operacije.
*Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Jaroslav Železnjak je, sa svoje strane, saopštio da je biro izvršio pretrese kuća bivšeg ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka i kompanije „Energoatom“.
*Prema pisanju lista „Ukrajinska pravda“, službenici NABU-a takođe su izvršili pretrese kuće biznismena i finansijera Vladimira Zelenskog – Timura Mindiča. Prema rečima Železnjaka, Mindič je pre pretresa hitno izveden iz Ukrajine.
*Kasnije je NABU objavio delove iz audio-snimaka u slučaju korupcije u energetskom sektoru, na kojima se nalaze razgovori između Mindiča, predstavnika „Energoatoma“ Dmitrija Basova i Galuščenkovog savetnika Igora Mironjuka.
*NABU je utvrdio da je novac od korupcije u energetskom sektoru Ukrajine opran preko kancelarije u centru Kijeva.
*Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine, tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni.
sputnikportal.rs
