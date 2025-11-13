Svet

LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNJU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti

13. 11. 2025. u 11:21

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

Italijanski list Corriere della Sera vodio je intervju sa Lavrovom, ali je, kako je saopšteno, odbio da objavi odgovore u celosti, zahtevajući skraćivanje i cenzuru. Zbog toga je rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo punu verziju transkripta razgovora.

"Ne znam ko stoji iza izveštaja"

- Odakle i od koga su potekli ti zakulisni izveštaji koji su dostavljeni američkom lideru, nakon čega je on ili odložio, ili otkazao budimpeštanski samit – meni nije poznato - naglasio je Lavrov.

Ministar je potvrdio da je Moskva i dalje spremna za održavanje samita u Mađarskoj, pod uslovom da se pripreme zasnivaju na rezultatima prethodnih razgovora i da dnevni red bude „detaljno i ozbiljno razrađen“.

Samit pripreman nakon razgovora Putina i Trampa

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, 16. oktobra su održali osmi telefonski razgovor od početka godine.

Nakon tog razgovora Moskva i Vašington su započeli pripreme za održavanje samita u Budimpešti, koji je trebalo da bude sledeći korak u diplomatskom dijalogu dveju zemalja.

Međutim, nešto kasnije je Tramp objavio odluku o otkazivanju susreta, dok je Putin izjavio da se pre radi o pomeranju termina nego o konačnom otkazivanju.

I Kremlj i Bela kuća ostavili su mogućnost da se lideri dve zemlje ipak sastanu u budućnosti, ukoliko se za to stvore uslovi.

