"RASPAD ZLATNE ILUZIJE UKRAJINE" Orban: Ratna mafijaška mreža je razotkrivena - Mađarska ne želi nikakve veze sa tim

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je "zlatna iluzija Ukrajine raspada" i da Mađarska neće finansirati "ratnu mafijašku mrežu" posle slučaja korupcije u energetskom sektoru u Ukrajini i ostavke ministara.

- Ratna mafijaška mreža sa bezbroj veza sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim je razotkrivena. Ministar energetike je već podneo ostavku, a glavni osumnjičeni je pobegao iz zemlje. Ovo je haos u koji briselska elita želi da ubaci novac evropskih poreskih obveznika, gde sve što se ne ispali na frontu završava u džepovima ratne mafije. Ludilo - naveo je Orban na Iksu.

On je istakao da Mađarska ne želi da ima "nikakve veze sa tim".

- Nećemo slati novac mađarskog naroda Ukrajini. On može mnogo bolje da se iskoristi kod kuće: samo ove nedelje smo udvostručili dodatke hraniteljskim porodicama i odobrili 14. mesečnu penziju - istakao je on.

On je rekao da posle slučaja korpucije u Ukrajini, Mađarska "sigurno neće popustiti finansijskim zahtevima i ucenama ukrajinskog predsednika".

- Krajnje je vreme da Brisel konačno shvati gde njihov novac zaista ide - poručio je.

Zelenski je juče pozvao na ostavke ministra pravde Germana Galuščenka i ministarke energetike Svetlane Grinčuk zbog korupcije u energetskom sektoru.

Prema njegovim rečima, ti ministri ne mogu da ostanu na svojim pozicijama, jer je pitanje poverenja ključno.

Operacija, koju je sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU), otkrila je šemu kriminalne organizacije koja je uticala na strateška preduzeća državnog sektora, uključujući Energoatom.

