ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.

Foto: Profimedia/Shutterstock

Zelenski je objavio na Telegramu da povećana proizvodnja oružja pokazuje i da Rusija, kako je naveo, nije spremna da okonča rat protiv Ukrajine.

- S obzirom na situaciju na bojnom polju, ne vidimo da Rusija želi da stane. Problem je u tome što kada pogledamo rusku vojnu industriju, vidimo da oni povećavaju svoju proizvodnju. I, po našoj proceni, žele da nastave ovaj rat - naveo je Zelenski, preneo je Ukrinform.

Ponovio je da bi zajednički pritisak svetskih sila mogao da natera Rusiju da napravi pauzu u ratu. Zelenski je pozvao partnerske zemlje da razmisle o tome kako da sada zaustave Ruse u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP

Američko ministarstvo finansija objavilo je u sredu da je uvelo sankcija prema dve velike ruske naftne kompanije Rosnjeft i Lukoil i pozvalo Moskvu da odmah pristane na prekid vatre u Ukrajini.

Zelenski tvrdi da će gubici Rusije samo od ovih sankcija iznositi najmanje 50 milijardi dolara godišnje.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas objavila je 23. oktobra da je Evropska unija odobrila 19. paket sankcija prema Rusiji.