Svet

ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina

Новости онлине

13. 11. 2025. u 10:54

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.

ЗЕЛЕНСКИ АЛАРМИРАО ЕВРОПУ: Русија ће покренути велику агресију на континент, позната и година

Foto: Profimedia/Shutterstock

Zelenski je objavio na Telegramu da povećana proizvodnja oružja pokazuje i da Rusija, kako je naveo, nije spremna da okonča rat protiv Ukrajine.

- S obzirom na situaciju na bojnom polju, ne vidimo da Rusija želi da stane. Problem je u tome što kada pogledamo rusku vojnu industriju, vidimo da oni povećavaju svoju proizvodnju. I, po našoj proceni, žele da nastave ovaj rat - naveo je Zelenski, preneo je Ukrinform.

Ponovio je da bi zajednički pritisak svetskih sila mogao da natera Rusiju da napravi pauzu u ratu. Zelenski je pozvao partnerske zemlje da razmisle o tome kako da sada zaustave Ruse u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP

Američko ministarstvo finansija objavilo je u sredu da je uvelo sankcija prema dve velike ruske naftne kompanije Rosnjeft i Lukoil i pozvalo Moskvu da odmah pristane na prekid vatre u Ukrajini.

Zelenski tvrdi da će gubici Rusije samo od ovih sankcija iznositi najmanje 50 milijardi dolara godišnje.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas objavila je 23. oktobra da je Evropska unija odobrila 19. paket sankcija prema Rusiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠTEDNJA BEZ SRCA: Britanski eksperiment nad porodicama
Svet

0 0

ŠTEDNJA BEZ SRCA: Britanski eksperiment nad porodicama

DOK britanska vlada i deo medija pokušavaju da opravdaju „ograničenje dečijeg dodatka na dvoje dece“ kao meru fiskalne odgovornosti, stvarnost pokazuje nešto drugo, zemlju u kojoj deca postaju kolateralna šteta budžetskih tablica. Argument da se siromaštvo „nije povećalo“ zvuči tehnički tačno, ali moralno prazno. Statistika ne meri stid roditelja koji mora da bira između računa i obroka, niti osećaj nemoći u zemlji koja se diči humanizmom, a u praksi premešta teret štednje na najslabije.

13. 11. 2025. u 13:21

Politika
Tenis
Fudbal
NAJLEPŠE ŽELJE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije

NAJLEPŠE ŽELjE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije