ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
Zelenski je objavio na Telegramu da povećana proizvodnja oružja pokazuje i da Rusija, kako je naveo, nije spremna da okonča rat protiv Ukrajine.
- S obzirom na situaciju na bojnom polju, ne vidimo da Rusija želi da stane. Problem je u tome što kada pogledamo rusku vojnu industriju, vidimo da oni povećavaju svoju proizvodnju. I, po našoj proceni, žele da nastave ovaj rat - naveo je Zelenski, preneo je Ukrinform.
Ponovio je da bi zajednički pritisak svetskih sila mogao da natera Rusiju da napravi pauzu u ratu. Zelenski je pozvao partnerske zemlje da razmisle o tome kako da sada zaustave Ruse u Ukrajini.
Američko ministarstvo finansija objavilo je u sredu da je uvelo sankcija prema dve velike ruske naftne kompanije Rosnjeft i Lukoil i pozvalo Moskvu da odmah pristane na prekid vatre u Ukrajini.
Zelenski tvrdi da će gubici Rusije samo od ovih sankcija iznositi najmanje 50 milijardi dolara godišnje.
Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas objavila je 23. oktobra da je Evropska unija odobrila 19. paket sankcija prema Rusiji.
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)