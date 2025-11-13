Svet

SKANDAL U KIJEVU NE JENJAVA: Vrhovni sud Ukrajine pritvorio još jednog osumnjičenog u slučaju korupcije

В.Н.

13. 11. 2025. u 10:26

VRHOVNI antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor sa mogućnošću plaćanja kaucije od 1.958.900 evra za još jednog zaposlenog umešanog u slučaj korupcije i pranja novca u energetskom sektoru, saopštilo je Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP).

Foto Tanjug/AP

Operacija, koju je sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU), otkrila je šemu kriminalne organizacije koja je uticala na strateška preduzeća državnog sektora, uključujući Energoatom, preneo je Ukrinform.

Do sada je identifikovano sedam osumnjičenih: biznismen, koji se smatra da je navodni vođa kriminalne grupe, bivši savetnik ministra energetike, izvršni direktor za fizičku zaštitu i bezbednost NNEGC Energoatom i četiri zaposlena u službi za pranje novca.

Do sada je privedeno petoro od sedam osumnjičenih.

(Tanjug)

