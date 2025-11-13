"RUSIJA NASTAVLJA NAPADE I GUBI 7.000 VOJNIKA NEDELJNO" Rubio: Mislim da su jasno rekli šta žele - to je ostatak Donjecka

DRŽAVNI sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da je Rusija jasno stavila do znanja da ne želi mir, navodeći da Moskva nastavlja dugotrajne napade na ukrajinsku infrastrukturu i da nedeljno gubi 7.000 vojnika.

- Oni i dalje napadaju ukrajinsku električnu mrežu i pokušavaju da demoralizuju zemlju, dok gube oko 7.000 vojnika nedeljno. Mislim da su jasno rekli šta žele, a to je da žele ostatak Donjecka, i očigledno je da Ukrajinci neće pristati na to - rekao je Rubio na konferenciji za novinare, navedeno je u saopštenju Stejt departmenta.

Govoreći o američkoj podršci Ukrajini, Rubio je podsetio da je predsednik SAD Donald Tramp uveo sankcije Rusiji, "što su mu tražili".

- Ali što se tiče rezultata, mi nastavljamo da radimo ono što smo radili, plus sada nove sankcije - rekao je Rubio.

Na pitanje o navodnim razgovorima u EU o mogućim vojnim operacijama u Venecueli, Rubio je rekao da ta tema "nije bila pokrenuta ni na jednom sastanku" na kojem je učestvovao i dodao:

- Evropska unija ne određuje šta je međunarodno pravo, niti kako Sjedinjene Američke Države štite svoju bezbednost. SAD su pod napadom organizovanih kriminalnih narkoterorista u našoj hemisferi, i predsednik reaguje u odbrani naše zemlje - rekao je on.

Rubio je kritikovao režim venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, nazvavši ga "nelegitimnim".

- Dovoljno je reći da je problem koji imamo taj što je viši vođa tog režima, tog nelegitimnog režima, takođe optužen u Sjedinjenim Američkim Državama u Južnom okrugu Njujorka po optužbama za drogu - rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, "Madurov režim je prevario sve" - SAD, Vatikan, Norvežane.

- Njihove vođe su optužene za trgovinu drogom u SAD. Ako prestanu da šalju brodove sa drogom, neće biti nikakvih problema - rekao je Rubio.

Takođe je potvrdio da postoji napredak u formulisanju međunarodne rezolucije o stabilizacionim snagama za Gazu, ističući da se radi o "neborbenoj misiji" čiji je cilj obezbeđivanje sigurnosti i demilitarizacija Hamasa.

- Hamas je preuzeo obavezu da se demilitarizuje. Uloga stabilizacionih snaga je da obezbede svakodnevnu bezbednost dok se ne uspostavi palestinska civilna uprava. Izraelci ne žele da upravljaju Gazom. Mi ne želimo da upravljamo Gazom. Nijedna zemlja na Bliskom istoku ne želi da upravlja Gazom. Ali biće potrebno neko vreme da se izgradi taj kapacitet, a u međuvremenu neko mora da obezbedi bezbednost - rekao je sekretar.

Rubio je potvrdio da nema aktivnih pregovora sa Rusijom o produženju Novog START sporazuma o nuklearnom naoružanju, ali da postoji "spremnost za razgovor".

On je dodao da nije razgovarao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom "oko mesec dana", ali da su razgovori bili "profesionalni i produktivni".

Na pitanje o planovima Evrope da koristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini, Rubio je rekao da se time bavi Ministarstvo finansija SAD, ali je potvrdio da Vašington "prati evropske napore".

Takođe je pojasnio da je Mađarska dobila ograničeno izuzeće od sankcija zbog projekata s ruskim kompanijama, uključujući nuklearnu elektranu i energetske tokove.

Rubio je zaključio da će SAD "da nastavi da deluju odlučno u odbrani svojih interesa" i da očekuje od partnera u Evropi i Latinskoj Americi "konkretne rezultate, a ne samo deklarativnu podršku".

