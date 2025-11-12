NACIONALNI antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.

Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni, uključujući Timura Mindiča, suvlasnika kompanije „Kvartal 95“ i poznatog kao „novčanik“ Vladimira Zelenskog.

Početak skandala

- O izvođenju velike operacije otkrivanja korupcijske šeme u energetskom sektoru objavljeno je 10. novembra.

- Pretresi su izvršeni u kući Timura Mindiča, suvlasnika firme „Kvartal 95“.

- Pretresi su takođe sprovedeni i u kućama bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“.

- Prema navodima istrage, učesnici u korupcijskoj šemi u energetskom sektoru oprali su oko 100 miliona dolara.

Istraga

- NABU je 10. novembra počeo da objavljuje prve fragmente razgovora u Mindičevom stanu u kojima su se razmatrale korupcijske šeme.

- Na „Mindičevim snimcima“, optuženi u korupcijskom skandalu govorili su o razgovorima sa Zelenskim, saopštio je tužilac Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije Sergej Savicki.

- Mindićevi saučesnici su na snimku razgovarali i o transferu miliona za izgradnju kuće u Švajcarskoj.

- Ukupno postoji hiljadu sati audio-snimaka.

- Kabinet Zelenskog pokušava da blokira Telegram kanale zbog situacije sa Mindičem, rekao je poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko (koji je u Rusiji stavljen na spisak terorista i ekstremista).

- Učesnici u korupcijskim šemama u ukrajinskom energetskom sektoru bili su SBU, tužilaštvo i visoki zvaničnici, sledi iz dobijenih snimaka.

Optužbe i hapšenja

- NABU je 11. novembra podigao prve optužnice protiv učesnika u šemi.

- Ukrajinska vlada je prevremeno ukinula ovlašćenja nadzornog odbora „Energoatoma“.

- Vladimir Zelenski je 12. novembra tražio ostavku ministarke energetike Svetlane Grinčuk i ministra pravde Germana Galuščenka.

- Istovremeno, Zelenski je objavio da se pripremaju ukazi o uvođenju sankcija protiv dvojice optuženih u slučaju korupcije u energetskom sektoru.

- Zelenski je naložio načelniku Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Kirilu Budanovu (koji se nalazi na spisku terorista i ekstremista Rusije) da preduzme „niz mera u interesu Ukrajine“.

- Ukrajinski mediji su javili o optužnicama podignutim protiv Mindiča, kao i bivšeg savetnika ministra energetike Igora Mironjuka, izvršnog direktora za bezbednost kompanije „Energoatom“ Dmitrija Basova, biznismena Aleksandra Cukermana i Igora Fursenka, kao i Lesje Ustimenko i Ljudmile Zorine.

- Sledeći koji će se suočiti sa optužbama za korupciju mogli bi biti bivši ministar odbrane i sekretar Saveta bezbednosti Ukrajine Rustem Umerov i bivši ministar energetike German Galuščenko, napisao je Gončarenko.

- Umerov je pomogao Mindiču u kupovini neispravnih pancira za Oružane snage Ukrajine, saopštila je ukrajinska novinarka Tatjana Nikolajenko.

- Tužilaštvo takođe smatra da je Mindič uticao na Umerova mešajući se u odbrambeni sektor Ukrajine.

Hapšenja

- U slučaju korupcije u energetskom sektoru Ukrajine privedeno je pet osoba, saopštio je Nacionalni antikorupcijski biro.

- Kijevski sud odredio je pritvor Mironjuku i Basovu.

- Prema navodima istrage, Mironjuk je bio Mindičev poverljivi čovek i izvršavao je njegova naređenja, dok je Basov bio odgovoran za blokiranje isplata izvođačima radova „Energoatoma“ kako bi kasnije zahtevao mito.

- Mironjuk i Basov su tokom pretresa pokušali da razbiju telefone.

Bekstva iz Ukrajine

- Mindič je napustio Ukrajinu sa svojim pasošem nekoliko sati pre početka pretresa.

- Bivši zamenik ukrajinskog premijera Aleksej Černišov pokušava da napusti Ukrajinu zbog korupcijskog skandala, izjavio je Gončarenko (u Rusiji stavljen na spisak terorista i ekstremista).

- Zemlju je takođe napustio i zvaničnik Sergej Puškar, umešan u slučaj korupcije u ukrajinskom energetskom sektoru.

- Umerov, koji se pominje kao kandidat za optužnicu, otputovao je u Istanbul kako bi učestvovao u nenajavljenim sastancima o razmeni zarobljenika.

