OPERACIJA „MIDAS“ I „MINDIČEVI SNIMCI“: Šta se zna o korupcijskom skandalu koji drma vrh Ukrajine
NACIONALNI antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.
Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni, uključujući Timura Mindiča, suvlasnika kompanije „Kvartal 95“ i poznatog kao „novčanik“ Vladimira Zelenskog.
Početak skandala
- O izvođenju velike operacije otkrivanja korupcijske šeme u energetskom sektoru objavljeno je 10. novembra.
- Pretresi su izvršeni u kući Timura Mindiča, suvlasnika firme „Kvartal 95“.
- Pretresi su takođe sprovedeni i u kućama bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“.
- Prema navodima istrage, učesnici u korupcijskoj šemi u energetskom sektoru oprali su oko 100 miliona dolara.
Istraga
- NABU je 10. novembra počeo da objavljuje prve fragmente razgovora u Mindičevom stanu u kojima su se razmatrale korupcijske šeme.
- Na „Mindičevim snimcima“, optuženi u korupcijskom skandalu govorili su o razgovorima sa Zelenskim, saopštio je tužilac Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije Sergej Savicki.
- Mindićevi saučesnici su na snimku razgovarali i o transferu miliona za izgradnju kuće u Švajcarskoj.
- Ukupno postoji hiljadu sati audio-snimaka.
- Kabinet Zelenskog pokušava da blokira Telegram kanale zbog situacije sa Mindičem, rekao je poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko (koji je u Rusiji stavljen na spisak terorista i ekstremista).
- Učesnici u korupcijskim šemama u ukrajinskom energetskom sektoru bili su SBU, tužilaštvo i visoki zvaničnici, sledi iz dobijenih snimaka.
Optužbe i hapšenja
- NABU je 11. novembra podigao prve optužnice protiv učesnika u šemi.
- Ukrajinska vlada je prevremeno ukinula ovlašćenja nadzornog odbora „Energoatoma“.
- Vladimir Zelenski je 12. novembra tražio ostavku ministarke energetike Svetlane Grinčuk i ministra pravde Germana Galuščenka.
- Istovremeno, Zelenski je objavio da se pripremaju ukazi o uvođenju sankcija protiv dvojice optuženih u slučaju korupcije u energetskom sektoru.
- Zelenski je naložio načelniku Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Kirilu Budanovu (koji se nalazi na spisku terorista i ekstremista Rusije) da preduzme „niz mera u interesu Ukrajine“.
- Ukrajinski mediji su javili o optužnicama podignutim protiv Mindiča, kao i bivšeg savetnika ministra energetike Igora Mironjuka, izvršnog direktora za bezbednost kompanije „Energoatom“ Dmitrija Basova, biznismena Aleksandra Cukermana i Igora Fursenka, kao i Lesje Ustimenko i Ljudmile Zorine.
- Sledeći koji će se suočiti sa optužbama za korupciju mogli bi biti bivši ministar odbrane i sekretar Saveta bezbednosti Ukrajine Rustem Umerov i bivši ministar energetike German Galuščenko, napisao je Gončarenko.
- Umerov je pomogao Mindiču u kupovini neispravnih pancira za Oružane snage Ukrajine, saopštila je ukrajinska novinarka Tatjana Nikolajenko.
- Tužilaštvo takođe smatra da je Mindič uticao na Umerova mešajući se u odbrambeni sektor Ukrajine.
Hapšenja
- U slučaju korupcije u energetskom sektoru Ukrajine privedeno je pet osoba, saopštio je Nacionalni antikorupcijski biro.
- Kijevski sud odredio je pritvor Mironjuku i Basovu.
- Prema navodima istrage, Mironjuk je bio Mindičev poverljivi čovek i izvršavao je njegova naređenja, dok je Basov bio odgovoran za blokiranje isplata izvođačima radova „Energoatoma“ kako bi kasnije zahtevao mito.
- Mironjuk i Basov su tokom pretresa pokušali da razbiju telefone.
Bekstva iz Ukrajine
- Mindič je napustio Ukrajinu sa svojim pasošem nekoliko sati pre početka pretresa.
- Bivši zamenik ukrajinskog premijera Aleksej Černišov pokušava da napusti Ukrajinu zbog korupcijskog skandala, izjavio je Gončarenko (u Rusiji stavljen na spisak terorista i ekstremista).
- Zemlju je takođe napustio i zvaničnik Sergej Puškar, umešan u slučaj korupcije u ukrajinskom energetskom sektoru.
- Umerov, koji se pominje kao kandidat za optužnicu, otputovao je u Istanbul kako bi učestvovao u nenajavljenim sastancima o razmeni zarobljenika.
