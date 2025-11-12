TRAMP UPLETEN U SKANDAL Epstin u mejlovima pominje predsednika: "Provodila sate u njegovoj kući, naravno da je znao za devojke..." (FOTO)
DEMOKRATSKI članovi Odbora za nadzor i reformu američkog Predstavničkog doma objavili su danas mejlove osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina u kojima on navodno pominje predsednika SAD Donalda Trampa ističući da je "naravno znao za devojke", a da je žrtva provodila sate u njegovoj kući.
Prema mejlovima koje je Epstin slao svojoj bliskoj saradnici Gilejn Maksvel i piscu Majklu Vulfu, Epstin je više puta pominjao Trampa i dovodio ga u vezu sa ženom za koju istražitelji veruju da je bila jedna od žrtava njegovog lanca trgovine ljudima i seksualnog iskorišćavanja.
U poruci iz aprila 2011. godine, upućenoj njegovoj tadašnjoj saradnici Gilejn Maksvel, Epstin je naveo da je jedna navodna žrtva "provodila sate u njegovoj kući sa Trampom", dodajući da o tome "nikada nije bilo reči", navodi ABC njuz.
Drugi objavljeni mejlovi odnose se na komunikaciju između Epstina i američkog novinara i pisca Majkla Vulfa.
U porukama iz decembra 2015. godine, Vulf je obavestio Epstina da CNN planira da pita Trampa o njihovom odnosu, dok je Epstin odgovorio da bi trebalo "smisliti njegov odgovor".
Vulf mu je potom savetovao da "pusti Trampa da se sam uvali u nevolju". Treća prepiska, iz januara 2019. godine, odnosi se na pitanje da li je Tramp ranije zabranio Epstinu pristup u svoj klub "Mar-a-Lago".
- Tramp je rekao da me je zamolio da se povučem, ali nikada nisam bio član - napisao je Epstin, dodajući da je "naravno znao za devojke".
Kontekst ovih mejlova nije u potpunosti jasan iz delova koje su demokrate objavile, a ni Bela kuća ni Vulf nisu odgovorili na zahteve za komentar, navodi ABC njuz.
Objavljivanje mejlova dolazi u trenutku kada se u Kongresu razmatra zakon kojim bi Ministarstvo pravde bilo obavezano da objavi sve istražne spise o Epstinu.
Tramp je u julu na društvenim mrežama optužio demokrate da "stvaraju prevaru" oko Epstinovih fajlova, nazivajući čitavu aferu "obmanom i laži".
Američko Ministarstvo pravde je ranije ove godine saopštilo da nema dokaza o takozvanoj "listi klijenata" niti o ucenama moćnih pojedinaca, iako odbor Kongresa nastavlja da zahteva pristup svim dokumentima povezanima s istragom.
Džefri Epstin, bivši finansijer osuđen za seksualnu eksploataciju maloletnica, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima. Njegova saradnica Gilejn Maksvel trenutno izdržava kaznu od 20 godina zatvora u Teksasu zbog umešanosti u taj zločinački lanac.
Preporučujemo
IZBACIO BRATA IZ PALATE: Britanski kralj Čarls 3. oduzeo princu Endruu titule
30. 10. 2025. u 20:51
"Brutalno me je silovao bivši premijer Izraela, izašla sam krvava"
21. 10. 2025. u 14:59
PRINC ENDRU U MEJLU DžEFRIJU EPSTINU TVRDIO: "Da su zajedno u tome"
12. 10. 2025. u 21:21
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)