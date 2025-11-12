TRAMP UPLETEN U SKANDAL Epstin u mejlovima pominje predsednika: "Provodila sate u njegovoj kući, naravno da je znao za devojke..." (FOTO)

DEMOKRATSKI članovi Odbora za nadzor i reformu američkog Predstavničkog doma objavili su danas mejlove osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina u kojima on navodno pominje predsednika SAD Donalda Trampa ističući da je "naravno znao za devojke", a da je žrtva provodila sate u njegovoj kući.

Foto: Printscreen/x

Prema mejlovima koje je Epstin slao svojoj bliskoj saradnici Gilejn Maksvel i piscu Majklu Vulfu, Epstin je više puta pominjao Trampa i dovodio ga u vezu sa ženom za koju istražitelji veruju da je bila jedna od žrtava njegovog lanca trgovine ljudima i seksualnog iskorišćavanja.

U poruci iz aprila 2011. godine, upućenoj njegovoj tadašnjoj saradnici Gilejn Maksvel, Epstin je naveo da je jedna navodna žrtva "provodila sate u njegovoj kući sa Trampom", dodajući da o tome "nikada nije bilo reči", navodi ABC njuz.

Foto: Printscreen

Drugi objavljeni mejlovi odnose se na komunikaciju između Epstina i američkog novinara i pisca Majkla Vulfa.

U porukama iz decembra 2015. godine, Vulf je obavestio Epstina da CNN planira da pita Trampa o njihovom odnosu, dok je Epstin odgovorio da bi trebalo "smisliti njegov odgovor".

Foto: Printscreen

Vulf mu je potom savetovao da "pusti Trampa da se sam uvali u nevolju". Treća prepiska, iz januara 2019. godine, odnosi se na pitanje da li je Tramp ranije zabranio Epstinu pristup u svoj klub "Mar-a-Lago".

- Tramp je rekao da me je zamolio da se povučem, ali nikada nisam bio član - napisao je Epstin, dodajući da je "naravno znao za devojke".

Kontekst ovih mejlova nije u potpunosti jasan iz delova koje su demokrate objavile, a ni Bela kuća ni Vulf nisu odgovorili na zahteve za komentar, navodi ABC njuz.

Objavljivanje mejlova dolazi u trenutku kada se u Kongresu razmatra zakon kojim bi Ministarstvo pravde bilo obavezano da objavi sve istražne spise o Epstinu.

Foto: Printscreen

Tramp je u julu na društvenim mrežama optužio demokrate da "stvaraju prevaru" oko Epstinovih fajlova, nazivajući čitavu aferu "obmanom i laži".

Američko Ministarstvo pravde je ranije ove godine saopštilo da nema dokaza o takozvanoj "listi klijenata" niti o ucenama moćnih pojedinaca, iako odbor Kongresa nastavlja da zahteva pristup svim dokumentima povezanima s istragom.

Džefri Epstin, bivši finansijer osuđen za seksualnu eksploataciju maloletnica, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima. Njegova saradnica Gilejn Maksvel trenutno izdržava kaznu od 20 godina zatvora u Teksasu zbog umešanosti u taj zločinački lanac.