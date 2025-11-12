SITUACIJA u oblasti Pokrovska postala je kritična. Više od 300 ruskih vojnika već je ušlo u grad, dok ukrajinske snage gube položaje i kontrolu nad ključnim pravcima odbrane.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandr Sirski potvrdio je da Rusija vodi veliku ofanzivu, dovodeći sveže trupe i tešku tehniku kako bi probila odbrambene linije i opkolila grad.

Prema izveštaju 7. korpusa ukrajinskih snaga, ruske jedinice su od 6. novembra napredovale kroz južne periferije Pokrovska koristeći brzu i laku tehniku. Prema navodima Ukrajinske pravde, Rusi su na tom području rasporedili i minobacače, koji sada tuku položaje operatera dronova ukrajinske vojske.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Pokrovsk je važan železnički i drumski čvor, deo autoputa T0504, ključan za snabdevanje odbrambenih snaga Donjecke oblasti. Gubitak ovog grada mogao bi preseći logističke rute ka Kramatorsku i Slavjansku, što bi značilo kolaps celog fronta u Donbasu.

Sirski je priznao da Rusija pokušava da opkoli Pokrovsk sa severa, juga i istoka, preseče linije snabdevanja i primora preostalo civilno stanovništvo na evakuaciju pre nego što krene u „konačni potez“ zauzimanja cele Donjecke oblasti. Analitičari think-tank-a iz Vašingtona “Institut za proučavanje rata” (ISW) tvrde da je „Moskva preusmerila bolje obučene jedinice iz drugih sektora i da je potpuna kontrola Pokrovska i susednog Mirnograda vrlo verovatna“.

Russians entering Pokrovsk under the cover of thick fog. pic.twitter.com/ijOb5dcyb2 — ayden (@squatsons) November 10, 2025

Na snimcima objavljenim 10. novembra vidi se ruska kolona motocikala, kamiona i pešadije kako bez otpora ulazi u južni deo grada iz pravca sela Novopavlivka. Ukrajinska policija potvrdila je autentičnost snimka, dok Ukrajinska pravda prenosi da magla otežava izviđanje dronovima i onemogućava precizno gađanje ruskih kolona. Prema tvrdnjama lokalnih ukrajinskih komandanata, dnevno se ka Pokrovsku dovodi i do 50 ruskih jurišnika duž glavne rute od Sjelidova.

Ilustracija telegram rybar

Pokušaji ukrajinskih specijalnih jedinica da potisnu ruske trupe iz grada nisu uspeli. Ruske snage koriste prednost vremenskih uslova i gustu maglu kako bi se neopaženo infiltrirale i zauzimale nove položaje.

-Ni specijalne jedinice ne mogu uvesti red, jer je grad prepun neprijatelja,izjavio je jedan ukrajinski oficir.

This makes complete military sense. The 150,000 Russian soldiers can now come in and secure the city, relieving the 300 Russian soldiers that did the heavy lifting in Pokrovsk. pic.twitter.com/8dCPRmlyDr — Alex Christoforou (@AXChristoforou) November 11, 2025

PAD POKROVSKA I “BRILjANTNO OBJAŠNjENjE”

Nakon što je Pokrovsk faktički pao, Kijev pokušava da objasni gubitak grada kao deo „lukavog plana“ povlačenja, a u tome im bezrezervno pomažu zapadni mejnstrim mediji.

Prema ukrajinskom vojnom analitičaru Jevgeniju Bekrenjevu, ukrajinske snage su se „namerno povukle“ kako bi stvorile „zonu ubijanja“ u koju su ruske trupe ušle i pretrpele gubitke. On tvrdi da je plan bio da se neprijatelj iscrpi stalnim napadima i gubicima u praznom prostoru.

Međutim, stvarnost na terenu pokazuje da je Pokrovsk u potpunosti pod ruskom kontrolom, dok su pokušaji kontraofanzive iz pravca Dobropolja i dalje bezuspešni. Takođe, objavljeni naslovi o 150.000 ruskih vojnika, da bi par sati potom isti pisali o 300 ljudi koji ulaze u grad, apsolutno nemaju nikakvu logiku.

Pokrovsk Mirnograd pocket:



Russian forces have completed clearing of the village of Sukhoi Yar - this area was helb by the Ukrainian 25th Airborne Brigade pic.twitter.com/QDV8bvJBIY — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) November 12, 2025

Posebno teška situacija je u Mirnogradu, gde su, prema ukrajinskim izvorima, najmanje dve brigade opkoljene i bez šanse za izvlačenje. Grad je praktično presečen, bez hrane, municije i lekova. Uprkos tome, naređenje za povlačenje još uvek nije izdato. Ipak, neki izvori bliski Generalštabu u Kijevu tvrde da je naredba o povlačenju trebalo da bude data još pre dve nedelje.

FAB-3000 BOMBE RUŠE POLOŽAJE U MIRNOGRADU

Na internetu su objavljeni snimci ruskih vazdušnih udara na Mirnograd. Na njima se vide ogromne avio-bombe FAB-3000 sa UMPK sistemima koje uništavaju ukrajinske položaje i vatrene tačke u stambenim blokovima. Intenzitet udara sugeriše da ukrajinske snage više nemaju mogućnost organizovanog otpora niti pokušaja proboja.

Video iz Donjecka prikazuje ruski vazdušni napad vođenom kliznom bombom FAB-3000 opremljenom UMPK modulom na zgrade koje je zauzela 38. mornarička brigada ukrajinskih snaga u naselju Mirnograd. pic.twitter.com/yLE3MVhDEW — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 11, 2025

Ruske trupe u potpunosti kontrolišu prilazne puteve i onemogućavaju bilo kakvu pomoć opkoljenim jedinicama. Svi pokušaji ukrajinskog Generalštaba da dopremi pojačanja iz pravca zapada završavaju se neuspešno. Prema svedočenjima vojnika sa fronta, ukrajinske formacije koje pokušavaju da probiju obruč trpe ogromne gubitke pod ruskom artiljerijskom vatrom.

Zapadni analitičari priznaju da je gubitak Pokrovsko–Mirnogradske aglomeracije ozbiljan udarac ukrajinskoj vojsci i moralnom stanju trupa. Ipak, u javnosti Kijev i dalje tvrdi da se radi o „kontrolisanom povlačenju“. Realnost na terenu pokazuje da su ruske snage ostvarile jednu od svojih najvećih pobeda od početka 2025. godine i sada konsoliduju položaje u centralnom Donbasu.

Pokrovsk



"The St. Michael's Church is intact and preserved."



- make out of that whatever you want. pic.twitter.com/MPvuP6Tw4L — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) November 11, 2025

I dok Moskva konsoliduje svoje položaje, Kijev pokušava da gubitke predstavi kao taktičku odluku. Međutim, sve više analitičara smatra da se radi o najvećem ukrajinskom porazu od Bahmuta, koji bi mogao da označi početak konačnog pada linije odbrane Donbasa.

