Svet

STRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG VOJNOG AVIONA: Ogromni NATO Super Herkules pada ka zemlji (VIDEO)

В. Н.

11. 11. 2025. u 16:00

"TERETNI avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo.

Foto: Printskrin Iks

Tursko ministarstvo odbrane objavilo je danas da se srušio turski kargo avion na granici Azerbejdžana i Gruzije.

- Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji -  navelo je tursko ministarstvo i dodalo:

- Počele su akcije potrage i spasavanja, u koordinaciji sa gruzijskim vlastima.

Još se ne zna koliko je ljudi bilo u avionu i šta je prevozio.

U pitanju je ogroman avion C130, poznatiji kao Super Herkules, američkog proizvođača Lokid Martin.

U međuvremenu, pojavio se i novi snimak pada aviona, gde se vidi velika eksplozija, a oglasio se i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

(Sabah)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije

