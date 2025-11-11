STRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG VOJNOG AVIONA: Ogromni NATO Super Herkules pada ka zemlji (VIDEO)

"TERETNI avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo.

Tursko ministarstvo odbrane objavilo je danas da se srušio turski kargo avion na granici Azerbejdžana i Gruzije.

- Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji - navelo je tursko ministarstvo i dodalo:

- Počele su akcije potrage i spasavanja, u koordinaciji sa gruzijskim vlastima.

🚨Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı.



Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. https://t.co/KTSOIN9xqw pic.twitter.com/A2dAPNMZD6 — Haber 7 (@Haber7) November 11, 2025

Još se ne zna koliko je ljudi bilo u avionu i šta je prevozio.

Gürcistan Tiflis üzerinde ABD Hava Kuvvetleri ‘ne ait C130 Kargo uçağı, kimliğin belirsiz S/İHA ve 1 helikopter uçuş gerçekleştiriyor. Helikopter yaklaşık 39 dakikadır havada. Kimliği belirsiz uçak/drone 10 dakika önce havalandı. C130 Tiflis havalimanına yöneldi. pic.twitter.com/VTuTHZW5o5 — Abdullah (@abdulahkocoglu) November 11, 2025

U pitanju je ogroman avion C130, poznatiji kao Super Herkules, američkog proizvođača Lokid Martin.

U međuvremenu, pojavio se i novi snimak pada aviona, gde se vidi velika eksplozija, a oglasio se i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

