STRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG VOJNOG AVIONA: Ogromni NATO Super Herkules pada ka zemlji (VIDEO)
"TERETNI avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo.
Tursko ministarstvo odbrane objavilo je danas da se srušio turski kargo avion na granici Azerbejdžana i Gruzije.
- Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji - navelo je tursko ministarstvo i dodalo:
- Počele su akcije potrage i spasavanja, u koordinaciji sa gruzijskim vlastima.
Još se ne zna koliko je ljudi bilo u avionu i šta je prevozio.
U pitanju je ogroman avion C130, poznatiji kao Super Herkules, američkog proizvođača Lokid Martin.
U međuvremenu, pojavio se i novi snimak pada aviona, gde se vidi velika eksplozija, a oglasio se i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.
(Sabah)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
STRAVIČNA EKSPLOZIJA U SKLADIŠTU PARFEMA: Ima poginuih (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
08. 11. 2025. u 22:00
HAOS U TURSKOJ! Privedeno 17 fudbalskih sudija!
08. 11. 2025. u 12:10
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)