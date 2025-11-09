IZRAEL ODOBRIO PREDLOG ZAKONA: Ukida se struja i voda objektima UN-a u Jerusalimu

MINISTARSKI komitet za zakonodavstvo u Izraelu odobrio je danas predlog zakona koji zabranjuje obezbeđivanje struje i vode objektima UNRVA, agencije UN za palestinske izbeglice, čime predlog sada ima zvaničnu podršku vlade i biće upućen u Knesetm na dalje glasanje.

Foto Shutterstock

Novi predlog pojašnjava da obezbeđivanje struje i vode predstavlja "kontakt" po zakonu i predviđa mogućnost da vlada oduzme nekretnine u jerusalimskim kvartovima koje je država ranije izdavala UNRVA, bez sudskog ili administrativnog postupka, preneo je Tajms of Izrael.

Prošlog meseca zakonodavci su usvojili dva zakona koja ograničavaju delovanje UNRWA na izraelskim teritorijama i zabranjuju državnim organima kontakt s agencijom, Izrael je ranije tvrdio da više od 10 odsto osoblja UNRVA u Gazi ima veze s terorističkim organizacijama i da obrazovne ustanove pod njenim okriljem šire mržnju prema Izraelu i veličaju terorizam.

UNRVA pruža zdravstvenu zaštitu i humanitarnu pomoć milionima Palestinaca u Gazi, na Zapadnoj obali, kao i u Jordanu, Libanu i Siriji.