BRUKAJU SE NA SVAKOM KORAKU: Nova sramota Evropske unije
ŠEFICA diplomatije Evropske unije Kaja Kalas ignorisala je doprinos SSSR-a pobedi nad nacizmom tokom Drugog svetskog rata, prema rečima poslanika Evropskog parlamenta Fabija De Masija.
Poslao je upit Kalas u vezi sa njenom izjavom u kojoj je dovela u pitanje doprinos Rusije i Kine pobedi nad nacizmom.
- Čak ni u svom odgovoru, Kalasova ne priznaje smrt 27 miliona sovjetskih građana, uključujući mnoge Ukrajince! Njeno razumevanje istorije je zapanjujuće - rekao je on u intervjuu za Berliner Cajtung.
