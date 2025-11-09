ŠEFICA diplomatije Evropske unije Kaja Kalas ignorisala je doprinos SSSR-a pobedi nad nacizmom tokom Drugog svetskog rata, prema rečima poslanika Evropskog parlamenta Fabija De Masija.

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic

Poslao je upit Kalas u vezi sa njenom izjavom u kojoj je dovela u pitanje doprinos Rusije i Kine pobedi nad nacizmom.

- Čak ni u svom odgovoru, Kalasova ne priznaje smrt 27 miliona sovjetskih građana, uključujući mnoge Ukrajince! Njeno razumevanje istorije je zapanjujuće - rekao je on u intervjuu za Berliner Cajtung.