HITNO OGLAŠAVANJE RUSKOG MINISTARSTVA ODBRANE: Situacija za ukrajinske vojnike je kritična, nemaju nikakvu šansu za spas
POLOŽAJ ukrajinskih trupa koje su se našle u „kotlovima“ kod Kupijanska i Krasnoarmejska postao je kritičan, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Danas se položaj ukrajinskih grupacija, stegnutih u "kotlovima" kod Kupijanska i Krasnoarmejska (Pokrovska), koje neprekidno trpe teške gubitke usled udara i napredovanja ruskih trupa, naglo pogoršava – ne ostavljajući ukrajinskim vojnicima nikakvu šansu za spas osim dobrovoljne predaje u zarobljeništvo - navodi se u saopštenju Ministarstva.
Moskva: Zelenski izgubio vezu sa stvarnošću
Ministarstvo odbrane Rusije reagovalo je na izjavu Vladimira Zelenskog koji je ranije tvrdio da su ukrajinske snage „očistile Kupjansk od do 60 preostalih Rusa“.
Ruski vojni resor naveo je dve moguće verzije zašto je ukrajinski predsednik dao takvu izjavu.
- Glava kijevskog režima potpuno je izgubio vezu sa stvarnošću i, slušajući lažne izveštaje Sirskog, uopšte ne vlada stvarnom operativnom situacijom na terenu - saopštilo je Ministarstvo.
U drugoj verziji, kako dodaju u Moskvi, Zelenski „shvata bezizlaznost situacije, ali do poslednjeg trenutka skriva istinu od stanovništva i zapadnih sponzora“.
