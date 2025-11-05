Svet

HITNO OGLAŠAVANJE RUSKOG MINISTARSTVA ODBRANE: Situacija za ukrajinske vojnike je kritična, nemaju nikakvu šansu za spas

Новости онлине

05. 11. 2025. u 09:02

POLOŽAJ ukrajinskih trupa koje su se našle u „kotlovima“ kod Kupijanska i Krasnoarmejska postao je kritičan, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ХИТНО ОГЛАШАВАЊЕ РУСКОГ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ: Ситуација за украјинске војнике је критична, немају никакву шансу за спас

Foto: Profimedia

- Danas se položaj ukrajinskih grupacija, stegnutih u "kotlovima" kod Kupijanska i Krasnoarmejska (Pokrovska), koje neprekidno trpe teške gubitke usled udara i napredovanja ruskih trupa, naglo pogoršava – ne ostavljajući ukrajinskim vojnicima nikakvu šansu za spas osim dobrovoljne predaje u zarobljeništvo - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Moskva: Zelenski izgubio vezu sa stvarnošću

Ministarstvo odbrane Rusije reagovalo je na izjavu Vladimira Zelenskog koji je ranije tvrdio da su ukrajinske snage „očistile Kupjansk od do 60 preostalih Rusa“.

Ruski vojni resor naveo je dve moguće verzije zašto je ukrajinski predsednik dao takvu izjavu.

- Glava kijevskog režima potpuno je izgubio vezu sa stvarnošću i, slušajući lažne izveštaje Sirskog, uopšte ne vlada stvarnom operativnom situacijom na terenu - saopštilo je Ministarstvo.

U drugoj verziji, kako dodaju u Moskvi, Zelenski „shvata bezizlaznost situacije, ali do poslednjeg trenutka skriva istinu od stanovništva i zapadnih sponzora“.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Voda – resurs koji Srbija može da ponudi svetu

Voda – resurs koji Srbija može da ponudi svetu