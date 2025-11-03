PLAKALA JE NA SUDU, IMAJU I DECU: Tužiteljka otkrila ko je izveo spektakularnu pljačku Luvra usred bela dana
SPEKTAKULARNU pljačku Luvra u Francuskoj usred bela dana izveli su sitni prestupnici - par sa decom, a ne organizovani kriminalci, tvrdi pariska tužiteljka Lor Bekoa.
Ova izjava dolazi dve nedelje nakon što su lopovi parkirali ukradeni kamion ispred najposećenijeg muzeja na svetu, uz pomoć teretnog lifta na prvi sprat, zatim razbili ulaz u jednu od najbogatije uređenih prostorija muzeja. Manje od sedam minuta kasnije, pobegli su skuterima sa draguljima procenjene vrednosti oko 88 miliona evra.
Nedavno su uhapšene četiri osobe osumnjičene za pljačku Luvra, jedan osumnjičeni je i dalje u bekstvu, a njihov plen nije pronađen.
- Ovo nije sasvim svakodnevno ponašanje delinkvenata, ali je to tip delinkvencije koji mi obično ne povezujemo sa najvišim strukturama organizovanog kriminala - rekla je juče Bekoa za radio-mrežu "Frans info", prenosi britanski "Gardijan".
Opisala je osumnjičene kao lokalce, navodeći da svi potiču iz Sein San Denisa, departmana severno od Pariza koji je jedan od najsiromašnijih u Francuskoj.
U subotu je tužilaštvo saopštilo da su 38-godišnja žena i 37-godišnji muškarac, koji imaju decu, optuženi i pritvoreni, nakon što je navodno njihov DNK pronađen u liftu upotrebljenom tokom krađe. Prema izveštajima novinske agencije AFP, optužena je plakala na sudu.
Tri osobe koje su uhapšene zajedno sa parom 29. oktobra puštene su bez optužbi, saopštilo je tužilaštvo.
(Guardian)
