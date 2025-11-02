OTAC ILONA MASKA: SSSR se izvukao iz „kandži đavola“
SOVJETSKI Savez je izvukao gigantsku zemlju iz „kandži đavola“, rekao je ruskim medijima otac američkog biznismena Ilona Maska, Erol Mask.
-SSSR su optuživali za mnoge stvari, ali ako želite da znate moje mišljenje — oni su izvukli ogromnu zemlju iz kandži đavola i stvorili ovo savremeno čudo koje danas imate. Treba biti objektivan. Mislim da sam u pravu. I zato sam bio veoma srećan kada sam čuo kako moji sagovornici u Rusiji otvoreno govore o sovjetskoj epohi. Bio sam veoma ponosan što sam sedeo u Lenjinovoj fotelji. To ne znači da sam neki ludak ili nešto slično, kako bi možda rekli u ostatku sveta. Ne. To su bili veliki ljudi. Izuzetno veliki. To su bili giganti. Razumete?, istakao je on.
Erol Mask je ispričao da je tokom svog boravka u Rusiji posetio Kazanj.
-To je zadivljujuće mesto. Vredi je videti i čuti njegovu istoriju, istakao je on.
-Moji sagovornici su sa mnom otvoreno razgovarali o sovjetskoj epohi. Mislio sam da će radije ćutati. Ali ne — oni otvoreno govore o tome šta su radili u sovjetsko vreme. Probao sam hranu koja je bila popularna u sovjetskom periodu. Ispričali su mi o nekim stvarima koje su otkrili u to vreme. Zatim su mi pokazali mesta gde su učili Lenjin i Lav Tolstoj. Sedeo sam u Lenjinovoj fotelji u kojoj je on sedeo kao dečak — i bio sam veoma ponosan na to, ispričao je otac Ilona Maska.
sputnikportal.rs
