SVAKI RADNI SAT SE BELEŽI: Novina za dva miliona zaposlenih u Grčkoj
U GRČKOJ se od 3. novembra uvode digitalne radne knjižice u pet ključnih sektora privrede, prenose danas grčki mediji.
Time će biti obuhvaćeno skoro dva miliona zaposlenih u 280.000 kompanija, preneo je Katimerini.
Digitalna radna knjižica omogućava da svaki radni sat bude zabeležen i plaćen, čime se štite prava zaposlenih.
Uvođenje digitalne radne knjižice obuhvata sektore veleprodaje, energetike, kao i finansijski sektor i administrativne poslove u turizmu.
Kako je navelo grčko ministarstvo rada, ova mera se uvodi posle četvoromesečnog pilot projekta. Zvanični podaci ministarstva su pokazali da je u ovoj godini zabeležen značajan porast sati prekovremenog rada, što ukazuje na efikasnost novih mera i veću transparentnost.
Uvođenje digitalnih radnih knjižica smanjuje i rad na crno, a sada je obaveza poslodavaca i da dodatno plate prekovremeni rad.
Prema rečima ministarke za rad Niki Kerameus, ove kartice obezbeđuju da se ojača zaštita zaposlenih i istovremeno omogućavaju zdravu konkurenciju među firmama.
Uvođenjem digitalnih radnih knjižica nastavlja se proces digitalizacije u Grčkoj koji je započet 2022. godine.
