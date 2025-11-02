Svet

SVAKI RADNI SAT SE BELEŽI: Novina za dva miliona zaposlenih u Grčkoj

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2025. u 21:22

U GRČKOJ se od 3. novembra uvode digitalne radne knjižice u pet ključnih sektora privrede, prenose danas grčki mediji.

СВАКИ РАДНИ САТ СЕ БЕЛЕЖИ: Новина за два милиона запослених у Грчкој

Foto: Profimedia

Time će biti obuhvaćeno skoro dva miliona zaposlenih u 280.000 kompanija, preneo je Katimerini.

Digitalna radna knjižica omogućava da svaki radni sat bude zabeležen i plaćen, čime se štite prava zaposlenih.

Uvođenje digitalne radne knjižice obuhvata sektore veleprodaje, energetike, kao i finansijski sektor i administrativne poslove u turizmu.

Kako je navelo grčko ministarstvo rada, ova mera se uvodi posle četvoromesečnog pilot projekta. Zvanični podaci ministarstva su pokazali da je u ovoj godini zabeležen značajan porast sati prekovremenog rada, što ukazuje na efikasnost novih mera i veću transparentnost.

Uvođenje digitalnih radnih knjižica smanjuje i rad na crno, a sada je obaveza poslodavaca i da dodatno plate prekovremeni rad.

Prema rečima ministarke za rad Niki Kerameus, ove kartice obezbeđuju da se ojača zaštita zaposlenih i istovremeno omogućavaju zdravu konkurenciju među firmama.

Uvođenjem digitalnih radnih knjižica nastavlja se proces digitalizacije u Grčkoj koji je započet 2022. godine.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)