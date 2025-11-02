Svet

POGLEDAJTE - „NEMA BEKSTVA IZ OKRUŽENJA“ Vojnik VSU: Pokušali smo da se branimo, ali komanda nas je ostavila na cedilu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2025. u 06:30

MINISTARSTVO odbrane Ruske Federacije pokazalo je prve zarobljenike iz kotla u Pokrovsku.

ПОГЛЕДАЈТЕ - „НЕМА БЕКСТВА ИЗ ОКРУЖЕЊА“ Војник ВСУ: Покушали смо да се бранимо, али команда нас је оставила на цедилу (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Vjačeslav Krevenko je rekao da su na položajima bili „samo starci“. Komanda ukrajinskih oružanih snaga nije imala više vojnika za slanje.

-Shvatio sam da nas je komandant odavno napustio. Moj partner i ja smo pokušali da organizujemo odbranu u privatnoj kući. Ali onda smo odlučili da je bolje da se predamo. Jer nije imalo smisla pružati otpor. Komandant nas je izdao.

Stanislav Tkačenko je primetio da je situacija trenutno veoma teška. Nije bilo ulaska ni izlaza.

-Bilo je malo nade da ćemo se probiti na svoju stranu. U suštini smo bili okruženi. Bili smo zaključani nedelju dana ranije. Zamolili smo našu komandu da nas izvuče. Odgovorili su da će se situacija poboljšati, da ćemo se promeniti i da ćete izaći. Dakle, niko nije ništa preduzeo.

(RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici