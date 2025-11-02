POGLEDAJTE - „NEMA BEKSTVA IZ OKRUŽENJA“ Vojnik VSU: Pokušali smo da se branimo, ali komanda nas je ostavila na cedilu (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Ruske Federacije pokazalo je prve zarobljenike iz kotla u Pokrovsku.
Vjačeslav Krevenko je rekao da su na položajima bili „samo starci“. Komanda ukrajinskih oružanih snaga nije imala više vojnika za slanje.
-Shvatio sam da nas je komandant odavno napustio. Moj partner i ja smo pokušali da organizujemo odbranu u privatnoj kući. Ali onda smo odlučili da je bolje da se predamo. Jer nije imalo smisla pružati otpor. Komandant nas je izdao.
Stanislav Tkačenko je primetio da je situacija trenutno veoma teška. Nije bilo ulaska ni izlaza.
-Bilo je malo nade da ćemo se probiti na svoju stranu. U suštini smo bili okruženi. Bili smo zaključani nedelju dana ranije. Zamolili smo našu komandu da nas izvuče. Odgovorili su da će se situacija poboljšati, da ćemo se promeniti i da ćete izaći. Dakle, niko nije ništa preduzeo.
(RVvoenkor)
