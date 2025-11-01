Svet

PORINUTA NAJNOVIJA RUSKA NUKLEARNA PODMORNICA: Oglasio se minsitar Belusov (VIDEO)

Новости онлине

01. 11. 2025. u 18:58

NUKLEARNA podmornica „Habarovsk“ porinuta je u Severodvinsku pod rukovodstvom ministra odbrane Rusije Andreja Belousova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Foto: Profimedia

- Ovaj nosač podvodnog oružja i robotizovanih sistema omogućiće operativno rešavanje zaštite interesa Rusije u Svetskom okeanu, ističe se u saopštenju.
Želeo bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u razvoju podmornice na njihovom savesnom i kvalitetnom radu. Brod još uvek ima niz pomorskih ispitivanja. Želim posadi i timu za puštanje u rad puno uspeha - rekao je ministar odbrane.

Nuklearna podmornica „Habarovsk“ projektovana je od strane „Rubina“, Centralnog konstruktorskog biroa za pomorsko mašinstvo. Noseći moderno podvodno oružje i robotske sisteme za različite namene, podmornica će proći niz testova.

Belousov je naglasio da će podmornica uspešno odgovoriti na izazove obezbeđivanja bezbednosti morskih granica i zaštite nacionalnih interesa u svetskim okeanima.

