PORINUTA NAJNOVIJA RUSKA NUKLEARNA PODMORNICA: Oglasio se minsitar Belusov (VIDEO)

NUKLEARNA podmornica „Habarovsk“ porinuta je u Severodvinsku pod rukovodstvom ministra odbrane Rusije Andreja Belousova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Foto: Profimedia

Nuklearna podmornica „Habarovsk“ porinuta je u Severodvinsku pod rukovodstvom ministra odbrane Rusije Andreja Belousova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

The nuclear submarine "Khabarovsk" was launched in Severodvinsk, according to the Russian Ministry of Defense.



This carrier of underwater weapons and robotic systems will enable the successful defense of Russia's interests in the oceans, the ministry noted. pic.twitter.com/hAA2ikFOT2 — lone wolf (@MApodogan) November 1, 2025

- Ovaj nosač podvodnog oružja i robotizovanih sistema omogućiće operativno rešavanje zaštite interesa Rusije u Svetskom okeanu, ističe se u saopštenju.

Želeo bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u razvoju podmornice na njihovom savesnom i kvalitetnom radu. Brod još uvek ima niz pomorskih ispitivanja. Želim posadi i timu za puštanje u rad puno uspeha - rekao je ministar odbrane.

Nuklearna podmornica „Habarovsk“ projektovana je od strane „Rubina“, Centralnog konstruktorskog biroa za pomorsko mašinstvo. Noseći moderno podvodno oružje i robotske sisteme za različite namene, podmornica će proći niz testova.

Belousov je naglasio da će podmornica uspešno odgovoriti na izazove obezbeđivanja bezbednosti morskih granica i zaštite nacionalnih interesa u svetskim okeanima.