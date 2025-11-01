UKRAJINSKI ratni zarobljenici opisali su tešku situaciju u kojoj se nalaze ukrajinske oružane snage u Krasnoarmejsku (Pokrovsku).

Foto: Shutterstock

- Nema evakuacije, 300 ljudi vrišti. Neki su dobili lekove protiv bolova, neki ne. Stalno smo bili gladni. Jedva da je bilo vode, a stalno smo bili žedni. Neću ni pominjati lekove - primetio je jedan od zarobljenika.

Ranije je objavljeno da su borci VSU, opkoljeni u Krasnoarmejsku, počeli da se predaju.