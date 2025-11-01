"NEMA EVAKUACIJE, 300 LJUDI VRIŠTI" Zarobljeni ukrajinski vojnici opisali katastrofalnu situaciju u Krasnoarmejsku
UKRAJINSKI ratni zarobljenici opisali su tešku situaciju u kojoj se nalaze ukrajinske oružane snage u Krasnoarmejsku (Pokrovsku).
- Nema evakuacije, 300 ljudi vrišti. Neki su dobili lekove protiv bolova, neki ne. Stalno smo bili gladni. Jedva da je bilo vode, a stalno smo bili žedni. Neću ni pominjati lekove - primetio je jedan od zarobljenika.
Ranije je objavljeno da su borci VSU, opkoljeni u Krasnoarmejsku, počeli da se predaju.
