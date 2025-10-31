ERDOGAN PORUČIO: Turska je spremna da učini sve da pomogne Gazi da se oporavi

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da će nastavak prekida vatre, isporuka humanitarne pomoći Gazi i prelazak na fazu obnove Gaze biti mogući samo ako se Izrael primora na sve ovo.

Foto: Profimedia

-Turska je spremna da doprinese svim snagama brzom oporavku Gaze. Baš kao što smo to učinili juče, danas i sutra, nikada nećemo napustiti našu palestinsku braću i sestre i nastavljamo da se zalažemo za rešenje dve države, rekao je Erdogan i dodao da su nedavne uzastopne odluke o priznavanju Palestine "izuzetno važne u tom pogledu".

On je pozvao zemlje koje još nisu donele ovu odluku da "bez oklevanja priznaju Državu Palestinu", prenosi agencija Anadolija.

Erdogan je ocenio da Izrael traži izgovor da prekrši nedavno postignut sporazum sa palestinskom militantnom grupom Hamas.

On je napomenuo da Izrael trenutno koristi glad kao smrtonosno oružje, posebno protiv dece, kao i da je u Gazi ubijeno 270 novinara.

Dok se sve ovo dešavalo, dodao je, institucije odgovorne za održavanje globalnog mira i stabilnosti nisu preduzele nikakve korake da zaustave masakre, spreče genocid ili spasu živote dece.

Kako je naveo, Turska preuzima inicijativu ne samo u Gazi već i u svakoj humanitarnoj krizi, uključujući rusko ukrajinski sukob.

-Na sastancima i sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom i sa (predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, izrazili smo našu odlučnost da pružimo svaku vrstu podrške početnom prekidu vatre i kasnijem trajnom miru. Nadam se da će se u bliskoj budućnosti pronaći srednji put između strana, otvarajući put da dva susedna naroda ponovo žive jedan pored drugog u miru. Turska će nastaviti da pruža svaki doprinos u tom cilju, poručio je turski lider.

Ocenio je da su ratovi, sukobi, nejednakost i nepravda praktično "okupirali dnevni red celog čovečanstva".

-Trenutni sistem, koji su uspostavili pobednici Drugog svetskog rata, nažalost je nespojiv sa današnjom realnošću i zahtevima. Zbog nepravednog sistema odlučivanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, on nije u stanju da proizvede rešenja za zajedničke probleme čovečanstva, istakao je predsednik Turske i dodao da nevini ljudi i dalje umiru u mnogim delovima sveta.

Erdogan je naglasio da sudbina čovečanstva ne može biti prepuštena na milost i nemilost pet zemalja.

-Jasno je da sistemu, koji odlaže donošenje odluka čak i u najvećim humanitarnim krizama i najkonkretnijim kršenjima ljudskih prava, trebaju sveže ideje, novi doprinosi i, naravno, restrukturiranje koje odražava aktuelne događaje, istakao je.

Erdogan je ocenio da ravnodušnost prema problemima u svom neposrednom ili regionalnom susedstvu nije opcija ni za jednu zemlju.

-Bilo da je u pitanju Gaza, Avganistan ili Sudan, oni koji gledaju na smrt nevinih sa stavom: "Ovo nisu naši problemi"... ne mogu obećati svetlu budućnost čak ni svojoj deci, a kamoli čovečanstvu, istakao je on.

Erdogan je naglasio da su oni koji ćute pred nepravdom saučesnici u toj nepravdi i da Turska nikada neće pristati na ugnjetavanje.

-Ako deca nastave da umiru od Azije do Afrike, uprkos svim mogućnostima, celoj tehnologiji i komunikacionoj revoluciji u poslednjih 20 godina, svi moramo da se zapitamo, zaključio je predsednik Turske.

(Tanjug)

