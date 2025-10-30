PRAVO LICE UKRAJINSKE VLASTI: Kuba brinula o deci Černobilja, a oni podržali embargo
ZAMENIK ruskog ambasadora u UN Dmitrij Poljanski kritikovao je odluku Kijeva da glasa protiv ukidanja embarga Kubi.
-To na odličan način pokazuje pravo lice kijevskog režima. Tako su vratili Kubancima za to što su brinuli o deci Černobilja 1986. godine, napisao je Poljanski na društvenoj mreži „Iks“ povodom saopštenja ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andreja Sibige u kojem je na sve načine nastojao da opravda odluku.
Poljanski je kritikovao Ukrajinu zbog nezahvalnosti prema zemlji koja joj je u teškom momentu dala sve što je mogla.
Podsetimo, Generalna skupština UN je nedavno 33. put donela Rezoluciju u kojoj se SAD pozivaju da ukinu sankcije Kubi.
Rezoluciju je podržalo 165 država, dok je protiv bilo sedam država, a 12 uzdržano.
Među onima koji su glasali protiv su: Mađarska, Izrael, Argentina, Ukrajina i SAD.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)