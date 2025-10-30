ZAMENIK ruskog ambasadora u UN Dmitrij Poljanski kritikovao je odluku Kijeva da glasa protiv ukidanja embarga Kubi.

-To na odličan način pokazuje pravo lice kijevskog režima. Tako su vratili Kubancima za to što su brinuli o deci Černobilja 1986. godine, napisao je Poljanski na društvenoj mreži „Iks“ povodom saopštenja ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andreja Sibige u kojem je na sve načine nastojao da opravda odluku.

Poljanski je kritikovao Ukrajinu zbog nezahvalnosti prema zemlji koja joj je u teškom momentu dala sve što je mogla.

Podsetimo, Generalna skupština UN je nedavno 33. put donela Rezoluciju u kojoj se SAD pozivaju da ukinu sankcije Kubi.

Rezoluciju je podržalo 165 država, dok je protiv bilo sedam država, a 12 uzdržano.

Među onima koji su glasali protiv su: Mađarska, Izrael, Argentina, Ukrajina i SAD.

(sputnikportal.rs)

