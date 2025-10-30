Svet

LITVANCI BESNE Ponovo zatvoren Aerodrom u Viljnusu zbog meteoroloških balona

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 22:22

AERODROM u glavnom gradu Litvanije, Viljnusu, privremeno je zatvoren danas zbog meteoroloških balona koji lete u njegovoj blizini, saopštio je aerodrom.

ЛИТВАНЦИ БЕСНЕ Поново затворен Аеродром у Виљнусу због метеоролошких балона

Foto Shutterstock

U objavi na Fejsbuku, aerodrom je naveo, da je, prema preliminarnim informacijama, odluka o ograničavanju vazdušnog prostora doneta zbog balona koji lete u pravcu aerodroma u Viljnusu, preneo je Rojters.

To je šesti takav incident ovog meseca.

Litvanija je saopštila da balone šalju šverceri cigareta, a takođe je optužila beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka što nije zaustavio takvu praksu.

Litvanija je već zatvorila svoje granične prelaze sa Belorusijom za većinu putnika do kraja novembra kao odgovor na slanje balona iz Belorusije.

Takođe je saopštila da planira da obara balone.

Lukašenko je u utorak optužio Zapad da vodi hibridni rat protiv Belorusije i Rusije.

(Tanjug)

