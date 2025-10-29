Svet

UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"

Новости онлине

29. 10. 2025. u 17:43

RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.

Foto: Profimedia

Rusi prodrli u južne delove grada

Prema izveštajima ukrajinskih medija i izvorima sa lica mesta, ruska pešadija u značajnom broju prodrla je u grad Pokrovsk u istočnoj Ukrajini – važan putni i logistički čvor – što je izazvalo žestoke ulične borbe i dovelo ukrajinske snage u opasnost od okruženja i potpunog uništenja.

Najmanje 200 ruskih vojnika, naoružanih automatima, mitraljezima i ručnim raketnim bacačima, slobodno se kreću južnim delovima grada, dok ukrajinske snage i dalje uglavnom drže centralne i severne delove, saopštili su ukrajinski oficiri lokalnim medijima, što su potvrdili i civilni izvori koje je pratio Kijev post.

Dronovi i civili otežavaju borbe

Oficir 68. jurišne brigade Ukrajinske vojske, raspoređen u Pokrovsku, izjavio je za televiziju Espresso da situaciju dodatno otežavaju napadi dronova i prisustvo civila u gradu.

„Da, vrlo često se dešava da se neprijatelj pojavi u Pokrovsku tamo gde ga ne očekujemo“, rekao je oficir po imenu Vjačeslav „Ljuti“.

„Neprijatelj često deluje u malim grupama – minobacačkim posadama ili operaterima dronova – i mi smo prinuđeni da se borimo prsa u prsa. Takođe, Rusi se često presvlače u civilnu odeću, što nas sprečava da pucamo bezbedno. Ima slučajeva kada ljudi u civilu otvaraju vatru po našim položajima.“

Ruski vojnici koji su prodrli u grad nemaju vozila, već su pešice prešli 10–15 kilometara kroz slabo branjene ukrajinske linije, skrivajući se u industrijskim zgradama na jugu grada.

Grad pod artiljerijom i ruskim zastavama

Civilni i vojni izvori javljaju da se u gradu čuje pucnjava, artiljerija i dronovi, kao i da je ruska avijacija izvela napad „planirnim bombama“ na most u blizini železničke stanice.

Ruski blogeri objavili su snimke zastave postavljene pored oznake južne granice grada, ali te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Ukrajinski novinar Vasilj Pehno napisao je da je „situacija u Pokrovsku kritična“ i upozorio:

„Ako ne blokiramo prodor neprijatelja, izgubićemo Pokrovsk, Mirnograd i mnoge vojnike.“

"Situacija je na ivici kritične "

Prema procenama analitičke grupe DeepState, Rusi su preuzeli kontrolu nad južnim delovima Pokrovska, dok Ukrajinci drže centar i sever.

Rusi su se približili poslednjem putu snabdevanja koji vodi ka zapadu, što grad stavlja u efikasno okruženje.

„Okupatori su blokirali ključnu rutu od Pavlograda do Pokrovska. Situacija je na ivici kritične i nastavlja da se pogoršava“, saopštio je DeepState.

Teške borbe u Mirnogradu i centru Pokrovska

Portparol ukrajinske vojske Grigorij Šapoval potvrdio je da su ruski vojnici ušli u predele Mirnograda i da koriste artiljeriju, dronove i oklopna vozila. „Naše snage drže položaje i utvrđuju linije, ali situacija je veoma teška“, rekao je on.

Foto: Profimedia

Oficir Kirilo Sazonov iz 41. mehanizovane brigade izjavio je da je „u Pokrovsku počela prava urbana bitka“.

„Neprijatelj je doveo sve snage koje je mogao. Sada je u gradu pravi pakao“, napisao je on.

"Dočekaćemo neprijatelja na svakoj ulici"

Pukovnik Valentin Manko, komandant elitnih ukrajinskih jurišnih jedinica, ocenio je da je Pokrovsk „najvažniji i najteži sektor fronta“.

„Naši ljudi sprovode operacije čišćenja i obezbeđenja – dočekaćemo neprijatelja na svakoj ulici“, poručio je.

Komandant 4. jurišne brigade Nacionalne garde Petro Kuzik rekao je da Rusi pokušavaju da zaobiđu utvrđene položaje „kroz voćnjake i šumske pojaseve“.

„Dronovi pokazuju da svakih nekoliko metara leži mrtvi ruski vojnik. Imamo snimke na kojima prelaze preko tela svojih saboraca“, naveo je on.

Veliki gubici i borbe bez prestanka

Komandant ukrajinske vojske general Aleksandar Sirski posetio je Pokrovski sektor 25. oktobra i izdao naređenja za „pronalaženje i uništavanje ruskih sabotažnih grupa, dronova i artiljerijskih položaja“.

Prema podacima ukrajinske vojske od 27. oktobra, ruski gubici u tri meseca borbi iznose više od 17.000 vojnika, uključujući 190 zarobljenih.

Iako se neke tvrdnje Kijeva ne mogu nezavisno potvrditi, video-snimci i izveštaji sa terena potvrđuju da je bitka za Pokrovsk jedna od najžešćih u ratu do sada – a grad je sada u opasnosti da bude potpuno opkoljen.

