UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"

RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.

Rusi prodrli u južne delove grada

Prema izveštajima ukrajinskih medija i izvorima sa lica mesta, ruska pešadija u značajnom broju prodrla je u grad Pokrovsk u istočnoj Ukrajini – važan putni i logistički čvor – što je izazvalo žestoke ulične borbe i dovelo ukrajinske snage u opasnost od okruženja i potpunog uništenja.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 The cities of Pokrovsk/Myhorod have almost completely been encircled.



Russian DRGs have been spotted roughly 2.5km away from closing the pocket.



It's not yet known how many Ukranian servicemen remain inside the cauldron. However, recent Ukranian counter-attack… pic.twitter.com/wfXpyYlH16 — Heyman_101 (@SU_57R) October 29, 2025

Najmanje 200 ruskih vojnika, naoružanih automatima, mitraljezima i ručnim raketnim bacačima, slobodno se kreću južnim delovima grada, dok ukrajinske snage i dalje uglavnom drže centralne i severne delove, saopštili su ukrajinski oficiri lokalnim medijima, što su potvrdili i civilni izvori koje je pratio Kijev post.

Dronovi i civili otežavaju borbe

Oficir 68. jurišne brigade Ukrajinske vojske, raspoređen u Pokrovsku, izjavio je za televiziju Espresso da situaciju dodatno otežavaju napadi dronova i prisustvo civila u gradu.

„Da, vrlo često se dešava da se neprijatelj pojavi u Pokrovsku tamo gde ga ne očekujemo“, rekao je oficir po imenu Vjačeslav „Ljuti“.

‼️ Animation of the battle for Pokrovsk. Period from May 1 to October 25, 2025, in 1 minute pic.twitter.com/mVj6FuAREJ — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 27, 2025

„Neprijatelj često deluje u malim grupama – minobacačkim posadama ili operaterima dronova – i mi smo prinuđeni da se borimo prsa u prsa. Takođe, Rusi se često presvlače u civilnu odeću, što nas sprečava da pucamo bezbedno. Ima slučajeva kada ljudi u civilu otvaraju vatru po našim položajima.“

Ruski vojnici koji su prodrli u grad nemaju vozila, već su pešice prešli 10–15 kilometara kroz slabo branjene ukrajinske linije, skrivajući se u industrijskim zgradama na jugu grada.

Grad pod artiljerijom i ruskim zastavama

Civilni i vojni izvori javljaju da se u gradu čuje pucnjava, artiljerija i dronovi, kao i da je ruska avijacija izvela napad „planirnim bombama“ na most u blizini železničke stanice.

Ruski blogeri objavili su snimke zastave postavljene pored oznake južne granice grada, ali te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

🇷🇺🇺🇦 Zelensky's curse strikes back: Russian Armed Forces hoist the tricolor on the Western outskirts of Pokrovsk



Russian forces encircled Ukrainian troops and created a "cauldron" pic.twitter.com/G55WbfD3ED — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 29, 2025

Ukrajinski novinar Vasilj Pehno napisao je da je „situacija u Pokrovsku kritična“ i upozorio:

„Ako ne blokiramo prodor neprijatelja, izgubićemo Pokrovsk, Mirnograd i mnoge vojnike.“

"Situacija je na ivici kritične "

Prema procenama analitičke grupe DeepState, Rusi su preuzeli kontrolu nad južnim delovima Pokrovska, dok Ukrajinci drže centar i sever.

Rusi su se približili poslednjem putu snabdevanja koji vodi ka zapadu, što grad stavlja u efikasno okruženje.

„Okupatori su blokirali ključnu rutu od Pavlograda do Pokrovska. Situacija je na ivici kritične i nastavlja da se pogoršava“, saopštio je DeepState.

Teške borbe u Mirnogradu i centru Pokrovska

Portparol ukrajinske vojske Grigorij Šapoval potvrdio je da su ruski vojnici ušli u predele Mirnograda i da koriste artiljeriju, dronove i oklopna vozila. „Naše snage drže položaje i utvrđuju linije, ali situacija je veoma teška“, rekao je on.

Oficir Kirilo Sazonov iz 41. mehanizovane brigade izjavio je da je „u Pokrovsku počela prava urbana bitka“.

„Neprijatelj je doveo sve snage koje je mogao. Sada je u gradu pravi pakao“, napisao je on.

"Dočekaćemo neprijatelja na svakoj ulici"

Pukovnik Valentin Manko, komandant elitnih ukrajinskih jurišnih jedinica, ocenio je da je Pokrovsk „najvažniji i najteži sektor fronta“.

„Naši ljudi sprovode operacije čišćenja i obezbeđenja – dočekaćemo neprijatelja na svakoj ulici“, poručio je.

Komandant 4. jurišne brigade Nacionalne garde Petro Kuzik rekao je da Rusi pokušavaju da zaobiđu utvrđene položaje „kroz voćnjake i šumske pojaseve“.

„Dronovi pokazuju da svakih nekoliko metara leži mrtvi ruski vojnik. Imamo snimke na kojima prelaze preko tela svojih saboraca“, naveo je on.

Veliki gubici i borbe bez prestanka

Komandant ukrajinske vojske general Aleksandar Sirski posetio je Pokrovski sektor 25. oktobra i izdao naređenja za „pronalaženje i uništavanje ruskih sabotažnih grupa, dronova i artiljerijskih položaja“.

Prema podacima ukrajinske vojske od 27. oktobra, ruski gubici u tri meseca borbi iznose više od 17.000 vojnika, uključujući 190 zarobljenih.

Iako se neke tvrdnje Kijeva ne mogu nezavisno potvrditi, video-snimci i izveštaji sa terena potvrđuju da je bitka za Pokrovsk jedna od najžešćih u ratu do sada – a grad je sada u opasnosti da bude potpuno opkoljen.