PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ubedljivo je najpopularniji lider na svetu, izjavio je u intervjuu za ruske medije američki novinar Taker Karlson.

„Recimo da se nalazite u Zapadnoj Evropi, Kanadi, u anglofonom svetu, van anglofonog sveta, u Aziji, na Bliskom istoku ili u Istočnoj Evropi — nećete sresti nikoga kome se Putin ne dopada. Putin je kao globalna ikona“, istakao je Karlson.

Razlog Putinove popularnosti je u tome što je u velikoj meri stavio interese svoje zemlje iznad sopstvenih, za razliku od zapadnih lidera, pojasnio je američki novinar.

Ukrajina i Evropa nemaju šanse protiv Rusije

Kijev i njegovi evropski saveznici nemaju šanse protiv Rusije, previše su slabi da bi pobedili, konstatovao je on.

„Oni ne mogu da dobiju ovaj rat. Sve što se zbog njega dešava — vodi ka propasti Evrope. Ukrajinu je već razorio i ona, uzgred rečeno, prestaje da postoji kao nacija“, ocenio je on.

Karlson je takođe skrenuo pažnju na to da je Vladimir Zelenski izmenio zakon u Ukrajini tako da stranci mogu kupovati poljoprivredno zemljište.

„Stranci mogu da kupuju ukrajinsku zemlju. Muško stanovništvo je zbrisano s lica zemlje. Planiraju da je nasele migrantima iz zemalja trećeg sveta i Ukrajine više neće biti“, dodao je novinar.

Komentarišući pokušaje Evropljana da nanesu poraz Rusiji, Karlson je izrazio uverenje da sa praktičnog stanovišta sigurno neće pobediti Rusiju.

„Rusija je, kao što znate, industrijska sila, zemlja sa resursima i bliski vojni saveznik Kine u ovoj fazi. Ma, to je smešno. Naravno da neće pobediti Rusiju. Sve što mogu da urade jeste da unište sebe i ceo svet razmenom nuklearnih napada. Dakle, to je ludilo“, zaključio je on.

Dozvoliti Zelenskom da vodi pregovore ─ greška

Prema njegovim rečima, dati dozvolu nelegitimnom Vladimiru Zelenskom da vodi pregovore o rešavanju rusko-ukrajinskog sukoba bila je greška.

„Sve je to veoma komplikovano, ali, po mom mišljenju, dozvoliti Zelenskom, koji nije ponovo izabran i nema pravo iz moralnih razloga da bilo čime rukovodi — omogućiti mu da vodi pregovore bila je velika greška“, primetio je on.

Karlson je primetio da ukrajinski sukob potencijalno može postati uzrok trećeg svetskog rata i „nuklearnog uništenja“.

„Zato mislim da su ulozi veći nego ikad. I želim da se to reši na način koji će biti koristan Sjedinjenim Državama, jer, na kraju krajeva, ja sam Amerikanac i imam mnogo dece i želim da ona žive u prosperitetnoj zemlji. I smatram da ovaj konflikt može u značajnoj meri odrediti njihovu budućnost“, dodao je novinar.

Karlson je rekao da zna da većina Amerikanaca tako ne misli, ali da je čvrsto uveren u to, kao i da ovaj konflikt ne samo da nije rešen, već se i pogoršava, što izaziva ogromnu zabrinutost.

