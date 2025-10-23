Svet

KINA AMERICI: Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 10. 2025. u 22:45

AMBASADA Narodne Republike Kine, nedelju dana pre planiranog samita lidera Kine i Sjedinjenih Država, Si Đinpinga i Donalda Trampa, pozvala je Vašington da odustane od štetnih trgovinskih praksi, izjavio je za Sputnjik portparol ambasade Kine u Vašingtonu, Lu Penjuj.

Foto: Profimedia

-Stav Kine po pitanju trgovinskog rata je dosledan: mi to ne želimo, ali se ne plašimo. Kina poziva SAD da hitno isprave pogrešne pristupe i da se pridržavaju važnih sporazuma postignutih tokom telefonskih razgovora šefova država, izjavio je visoki diplomata.

Pitanja u bilateralnim odnosima treba rešavati na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, kako bi se obezbedio stabilan i zdrav razvoj odnosa, saopšteno je iz ambasade.

Kako je istakao portparol, treće zemlje ne treba da se mešaju u saradnju Kine i Rusije.

„Uobičajena bilateralna saradnja Kine i Rusije nije usmerena protiv trećih zemalja. Treće zemlje ne treba da se mešaju u to“, izjavio je diplomata.

Bela kuća je ranije saopštila da je susret lidera Kine i SAD planiran u Južnoj Koreji 30. oktobra.

sputnikportal.rs

