MILION DOLARA RIMSKOJ BAŠTINI: Ilon Mask daje novac za 12 projekata u italijanskoj prestonici

GENERALNI direktor "Tesle" Ilon Mask 24. okobra biće video-vezom prisutan dodeli nagrada u rimskoj opštini Kampidoljo.

Foto: AP

Razlog je donacija koja stiže iz Fondacije Ilona Maska, a novac je namenjen očuvanju i vrednovanju arheoloških nalazišta i kulturnog blaga u Rimu.

Toga dana biće proglašeni pobednici konkursa za projekte u okviru internacionalnog programa za obnovu arheološkog blaga antičkog Rima, koje će posle restauracije biti digitalizovano. Tako će se susresti antičko i modernizovano, prošlost i budućnost.

- Istorija je izvor sećanja, tradicije i kuluture jednog naroda, ali i resurs za budućnost - navodi se u dopisu Fondacije.

Donacija čini deo Maskove globalne misije u podršci arhelogije i avangardnog u čitavom svetu. To predstavlja i priznanje univerzalnim vrednostima i bogatstvu italijanske prestonice, a sa konkretnim investicijama u očuvanju za buduće generacije.