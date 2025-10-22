Svet

RAMPA ZA PUTINA: Letonija neće dozvoliti avionu predsednika Rusije prelet na putu do Budimpešte

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

22. 10. 2025. u 23:30

Ministarstvo spoljnih poslova Letonije objavilo je da neće dozvoliti avionu ruskog predsednika Vladimira Putina da preleti kroz vazdušni prostor te zemlje do Mađarske radi potencijalnog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Foto: Tanjug

„Letonija ne vidi mogućnost izdavanja dozvole za let kroz njen vazdušni prostor“, saopštilo je letonsko Ministarstvo agenciji LETA.

Prethodno, Ministarstvo inostranih poslova Bugarske saopštilo je da je spremno, ukoliko bude potrebe, da obezbedi vazdušni koridor za avion predsednika Rusije Vladimira Putina na putu ka Budimpešti na sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Tramp je 16. oktobra nakon telefonskog razgovora sa Putinom saopštio da su se dogovorili da se uskoro sastanu u Budimpešti.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov je istakao da će Moskva i Vašington „bez odlaganja“ započeti pripreme za novi susret lidera dveju zemalja, koji bi mogao biti organizovan u mađarskoj prestonici.

(Sputnjik)

