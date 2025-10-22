Svet

BELGIJSKA VOJSKA KRENULA U RAT PROTIV DRONOVA: Dobija ovlašćenje za obaranje bespilotnih letelica

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 18:22

NOVI "Kodeks odbrane" Belgije eksplicitno će dati ovlašćenje vojsci da obara dronove, izjavio je ministar odbrane Belgije Teo Franken tokom zasedanja parlamenta, istakavši da trenutni pravni okvir ostavlja prostor za tumačenje.

БЕЛГИЈСКА ВОЈСКА КРЕНУЛА У РАТ ПРОТИВ ДРОНОВА: Добија овлашћење за обарање беспилотних летелица

Foto: Profimedia

-Prema važećem zakonodavstvu, mislim da je to moguće, ali moramo jasno definisati pravila kako bi naši vojnici bili zaštićeni i sa pravne strane, naglasio je Franken, preneo je Brasels Tajms.

Pitanje je pokrenuto nakon što su u noći između 2. i 3. oktobra uočeni dronovi iznad vojnog kampa Elzenborn, u blizini nemačko-belgijske granice.

Poreklo i namena dronova ostaju nepoznati, a u toku je pravosudna istraga u koju je uključena i vojna obaveštajna služba SGRS.

Vojnici trenutno imaju sposobnost da detektuju i ometaju dronove, odnosno da ih blokiraju radi zaštite vojne opreme, infrastrukture ili transporta.

Međutim, pravna osnova za njihovo obaranje i dalje je sporna, iako tehničke mogućnosti za to postoje.

Nakon incidenta u Elzenbornu, belgijsko Ministarstvo odbrane je izdalo uputstvo svim vojnim jedinicama i garnizonima, kao i vojnicima na terenu, da pojačaju pažnju kada je reč o prisustvu dronova u blizini vojnih objekata.

(Tanjug)

