NAJNOVIJE VESTI SA FRONTA: Ruske snage ušle u Ivanovku i Pavlovku, oboren ukrajinski Su-27, udar "kindžalima" na energetske objekte
RUSKA vojska je oslobodila Ivanovku u Dnjepropetrovskoj oblasti i Pavlovku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Ruske snage izvele su masovni udar na energetske objekte Ukrajine raketama "kinžal".
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su gotovo 180 vojnika i uništile jedno oklopno borbeno vozilo, 13 automobila, stanicu za radio-elektronsku borbu i tri skladišta materijalnih sredstava.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 230 vojnika i uništile tri oklopna borbena vozila, 14 automobila, haubicu D-30, kao i devet stanica za radio-elektronsku borbu i tri skladišta municije.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 220 vojnika i uništile tri tenka, jedno oklopno borbeno vozilo, 10 automobila i tri oruđa poljske artiljerije. Uništeno je četiri skladišta materijalnih sredstava.
Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 520 vojnika i uništile jedan oklopni automobil HMMVV i dva pikapa.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 315 vojnika i uništile tri oklopna borbena vozila, pet automobila, dva artiljerijska oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 60 vojnika i uništile tenk, oklopno borbeno vozilo, 11 automobila, stanicu za radio-elektronsku borbu i skladište goriva.
Sistemi PVO oborili su Su-27 Vazduhoplovnih snaga Ukrajine, četiri krstareće rakete, tri vođene avio-bombe, četiri projektila HIMARS i 224 bespilotne letelice.
Ruski tenkisti 15 sati odbijali napad protivnika
Pripadnici tenkovskog bataljona koji je delovao u zoni odgovornosti grupe "Centar" našli su se na udaru protivnika i čitavih 15 sati su odbijali napad Ukrajinaca
(rt.rs)
