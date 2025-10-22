RUSKA vojska je oslobodila Ivanovku u Dnjepropetrovskoj oblasti i Pavlovku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ruske snage izvele su masovni udar na energetske objekte Ukrajine raketama "kinžal".

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su gotovo 180 vojnika i uništile jedno oklopno borbeno vozilo, 13 automobila, stanicu za radio-elektronsku borbu i tri skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 230 vojnika i uništile tri oklopna borbena vozila, 14 automobila, haubicu D-30, kao i devet stanica za radio-elektronsku borbu i tri skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 220 vojnika i uništile tri tenka, jedno oklopno borbeno vozilo, 10 automobila i tri oruđa poljske artiljerije. Uništeno je četiri skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 520 vojnika i uništile jedan oklopni automobil HMMVV i dva pikapa.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 315 vojnika i uništile tri oklopna borbena vozila, pet automobila, dva artiljerijska oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 60 vojnika i uništile tenk, oklopno borbeno vozilo, 11 automobila, stanicu za radio-elektronsku borbu i skladište goriva.

Sistemi PVO oborili su Su-27 Vazduhoplovnih snaga Ukrajine, četiri krstareće rakete, tri vođene avio-bombe, četiri projektila HIMARS i 224 bespilotne letelice.

Ruski tenkisti 15 sati odbijali napad protivnika

Pripadnici tenkovskog bataljona koji je delovao u zoni odgovornosti grupe "Centar" našli su se na udaru protivnika i čitavih 15 sati su odbijali napad Ukrajinaca

