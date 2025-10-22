ERDOGAN SE NAORUŽAVA: Turska u strahu od Grka

TURSKA intenzivira pregovore sa zapadnim saveznicima u pokušaju da modernizuje svoje ratno vazduhoplovstvo i povrati stratešku prednost u regionu, prenosi Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.

Foto: Tanjug

Ankara, članica NATO-a sa drugom najvećom vojskom u toj alijansi, nastoji da kupi 40 evropskih aviona "jurofajter tajfun", kao i američke F-16 i F-35, uprkos ranijim sankcijama SAD koje su blokirale prodaju zbog turske kupovine ruskog protivvazdušnog sistema S-400, navodi Rojters.

U svetlu izraelskih vazdušnih napada širom Bliskog istoka i jačanja grčke vazduhoplovne moći, turski zvaničnici strahuju od tehnološkog zaostajanja i ranjivosti u vazdušnoj odbrani, dodaje agencija. Prema informacijama Rojtersa, Turska je blizu dogovora sa Velikom Britanijom i drugim evropskim partnerima o kupovini 12 polovnih aviona "tajfun" iz Katara i Omana, kao prelazno rešenje do isporuke novih 28 letelica.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan će ovu temu otvoriti tokom poseta pomenutim zalivskim zemljama, dok se završni pregovori očekuju tokom susreta sa britanskim i nemačkim liderima krajem meseca. Portparol britanske vlade potvrdio je da je memorandum potpisan u julu otvorio put za višemilionski ugovor, dok je nemački šef diplomatije Johan Vadeful rekao da bi sporazum mogao da bude finalizovan u roku od godinu dana.

Turska, međutim, i dalje ima ambiciju da se vrati u američki program F-35, iz kojeg je isključena 2020. godine zbog S-400. Ankara razmatra mogućnost da zatraži predsedničko izuzeće od američkih sankcija (CAATSA) kako bi obnovila pregovore sa Vašingtonom.

Bela kuća nije komentarisala da li je ova opcija zvanično pokrenuta. U međuvremenu, Turska razvija i sopstveni stelt lovac "KAAN", ali priznaje da će proći godine pre nego što će on moći da zameni postojeće F-16 avione, koji su trenutno okosnica turske vazduhoplovne flote, ističu izvori.

Modernizacija vazduhoplovstva deo je šire strategije jačanja slojevite protivvazdušne odbrane, koja uključuje razvoj domaće verzije "čelične kupole" i unapređenje sistema dugog dometa.

- Trenutno naš sistem protivvazdušne odbrane nije na zadovoljavajućem nivou - rekao je poslanik opozicione Republikanske narodne partije (RHP) i bivši brigadni general Janki Bagdžioglu, dodajući da Turska mora da ubrza sve ključne projekte.

(Tanjug)

