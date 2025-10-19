Svet

SUKOB PONOVO BUKTI: Izrael stopirao pomoć Gazi do daljnjeg

19. 10. 2025. u 19:36

IZRAEL je obustavio isporuke humanitarne pomoći Pojasu Gaze do daljnjeg, što je “u direktnoj vezi” sa novom eskalacijom sukoba, preneo je izraelski portal Ynet.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su ranije danas da su pokrenule seriju udara na mete palestinskog Hamasa u južnom Pojasu Gaze kao odgovor na „grubo kršenje“ primirja od strane tog pokreta.

Kako se navodi, Izrael je istovremeno najavio obustavu isporuka humanitarne pomoći Gazi do daljnjeg, a ovaj potez je direktno povezan sa eskalacijom sukoba.

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa stupio je na snagu 10. oktobra, a u okviru sporazuma, pokret je oslobodio 20 talaca koje je držao u Gazi od 7. oktobra 2023. godine.

Palestinska kancelarija za medije i pitanja zatvorenika potvrdila je da su izraelske vlasti, u skladu sa sporazumom, oslobodile 1.718 zatvorenika iz Pojasa Gaze, kao i 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne, ili višegodišnje kazne zatvora.

Hamas nastavlja da vraća Izraelu posmrtne ostatke talaca koji su umrli u njihovom zatočeništvu. Prema sporazumu, palestinska strana je dužna da vrati svih preostalih 28 tela, ali do sada je vraćeno i identifikovano samo 12 tela talaca.

