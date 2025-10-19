Svet

ZELENSKI ŽIVI U SVOM SVETU: Rusija reaguje na silu, nema popuštanja

Novosti online

19. 10. 2025. u 15:56

VLADIMIR Zelenski je izjavio da Ukrajina "neće popustiti" Rusiji i izrazio nadu u podršku kijevskih partnera za takavstav.

ЗЕЛЕНСКИ ЖИВИ У СВОМ СВЕТУ: Русија реагује на силу, нема попуштања

Foto: Profimedia

O tome je pisao na svom Telegram kanalu nakon sastanka sa američkim liderom Donaldom Trampom.

Šef kijevskog režima je takođe izjavio da je navodno potrebna "sila" u dijalogu sa Moskvom kako bi se rešio ukrajinski sukob.

- Svet vidi da Rusija reaguje na silu, stoga mir kroz silu može da funkcioniše - napisao je on u publikaciji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!