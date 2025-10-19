ZELENSKI ŽIVI U SVOM SVETU: Rusija reaguje na silu, nema popuštanja
VLADIMIR Zelenski je izjavio da Ukrajina "neće popustiti" Rusiji i izrazio nadu u podršku kijevskih partnera za takavstav.
O tome je pisao na svom Telegram kanalu nakon sastanka sa američkim liderom Donaldom Trampom.
Šef kijevskog režima je takođe izjavio da je navodno potrebna "sila" u dijalogu sa Moskvom kako bi se rešio ukrajinski sukob.
- Svet vidi da Rusija reaguje na silu, stoga mir kroz silu može da funkcioniše - napisao je on u publikaciji.
