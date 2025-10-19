NUKLEARNI RIZIK U SAD: Politički sukob i „zatvaranje vlade“ mogli bi da zaustave rad sistema bezbednosti američkog nuklearnog arsenala

DOK se politički sukob u Vašingtonu produbljuje, Sjedinjene Države suočavaju se sa neobičnim i potencijalno opasnim scenarijom: mogućim prekidom rada sistema koji održava i čuva američki nuklearni arsenal.

Predsednik Odbora za oružane snage Predstavničkog doma, republikanac Majk Rodžers, upozorio je da bi produženo zatvaranje federalne vlade moglo dovesti do otpuštanja ili prinudnih odsustava ogromnog broja radnika u Nacionalnoj administraciji za nuklearnu bezbednost (NNSA) — agenciji zaduženoj za održavanje, modernizaciju i sigurnost nuklearnog oružja SAD.

"The shutdown continues. The Republican Party is NOT going to pay $1.5 TRILLION to illegal immigrants coming into our country," says @POTUS.



"It's a Democrat Shutdown. It's a Schumer Shutdown — because his career is failed and it's over." pic.twitter.com/luWJmeYGuU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 17, 2025

-Sinoć smo obavešteni da je NNSA iscrpela sredstva kojima je do sada funkcionisala. Moraće da pošalju 80 odsto svojih zaposlenih kući, rekao je Rodžers novinarima. „Ovo nisu ljudi koje želite da otpustite. Oni upravljaju strateškom imovinom Sjedinjenih Država i moraju biti na svojim radnim mestima.“

Speaker Johnson lists off INSANE Democrat demands to end the government shutdown:



- $24.6M to "climate resilience" in Honduras

- $13.4M to "civic engagement" in Zimbabwe

- $3.9M to "LGBTQI+ democracy grants" in the Balkans

- $2.9M to "desert locust reduction" in Africa

- $2M to… pic.twitter.com/hpGK9aTjRG — TheBlaze (@theblaze) October 14, 2025

Senat je, međutim, već deseti put odbio da izglasa zakon o ponovnom otvaranju vlade, što znači da bi shutdown mogao da potraje i da izazove lančane posledice širom državnih struktura.

NNSA – ČUVAR AMERIČKOG NUKLEARNOG ARSENALA

Nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost (NNSA) deo je američkog Ministarstva energetike i ima ključnu ulogu u održavanju nuklearne ravnoteže moći. Ova agencija ima manje od 2.000 federalnih službenika, ali nadgleda mrežu od oko 60.000 ugovoraca i inženjera koji rade u nacionalnim laboratorijama i postrojenjima kao što su Los Alamos, Livermor, Pantex i Savannah River.

The Democrat Shutdown will continue until one of two things happens:



1️⃣ Chuck Schumer gets permission from Bernie Sanders, AOC, and his radical base to reopen it.



Or…



2️⃣ Five reasonable Senate Democrats decide to do the RIGHT THING and vote with Senate Republicans on the… pic.twitter.com/VOznRMgkn8 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 17, 2025

Ukoliko se obustava rada vlade produži, većina tih ljudi mogla bi da bude poslata na „furlough“ – prinudno odsustvo bez plate. To bi značilo zaustavljanje planiranih remonta, nadzora nad komponentama bojevih glava i usporavanje rada laboratorija koje razvijaju nove bezbednosne sisteme.

Američki nuklearni arsenal trenutno broji oko 5.177 bojevih glava, od kojih je 1.770 aktivno raspoređeno, prema podacima organizacije Bulletin of the Atomic Scientists. Zastoj u radu NNSA, čak i privremen, mogao bi da poremeti planove modernizacije i redovno testiranje sigurnosnih protokola, što je za vojsku i politički establišment izuzetno osetljiva tema.

The shutdown keeps dragging on, this line keeps going up, and prediction markets now suggest that it's more likely than not this will be the longest government shutdown in US history (previous record 35 days). pic.twitter.com/mE9eV7DHH2 — Justin Wolfers (@JustinWolfers) October 17, 2025

UPOZORENjE SEKRETARA ZA ENERGETIKU

Sekretar za energetiku Kris Rajt izjavio je da bi „već sledeće nedelje“ mogla uslediti otpuštanja desetina hiljada radnika ako se ne pronađe privremeno finansijsko rešenje. „To su ljudi koji svakodnevno održavaju najvažnije sisteme za nacionalnu bezbednost. Bez njih, ne samo da se usporava modernizacija, već se rizikuje integritet samog sistema odvraćanja“, poručio je Rajt.

Prema navodima iz industrije, čak i ako ključni kadar ostane na dužnosti, prekid finansiranja otežava nabavke materijala, servis ugovora i planiranje velikih projekata. Američko nuklearno društvo upozorava da bi duže trajanje shutdown-a moglo izazvati „kumulativni bezbednosni dug“ – gomilanje tehničkih zastoja i birokratskih kašnjenja u nuklearnom lancu.

POLITIČKA POZADINA I REAKCIJE

Rodžers i drugi republikanski lideri tvrde da je neprihvatljivo „pogašavati svetla“ u sistemu koji čuva strateško oružje nacije. Konzervativni mediji, bliski Trampovom krilu Republikanske partije, ističu da je ovaj scenario direktna posledica „neodgovornog upravljanja budžetom“ i odbijanja Senata da usvoji zakon o finansiranju odbrane.

Njihov argument je dvostruk: s jedne strane, radi se o nacionalnoj bezbednosti, a s druge, o moralnom pitanju — kako, kažu, federalna vlada može slati milijarde dolara pomoći Ukrajini, dok istovremeno inženjeri i tehničari koji čuvaju američke nuklearne kapacitete ostaju bez plata.

DRONOVI

U analitičkim krugovima koji su naklonjeni Trampu, sve se češće može čuti tvrdnja da bi ovakva situacija mogla da posluži kao dokaz da aktuelni establišment „ugrožava sopstvenu bezbednost zarad političke borbe“. Pojedini komentatori idu i dalje, ističući da bi Trampova administracija „nikada ne bi dozvolila da se sistemi odvraćanja dovedu u pitanje“.

RIZIK IZNAD POLITIKE

Bez obzira na političke tonove, činjenica ostaje ista: svaka obustava rada vlade koja utiče na NNSA predstavlja potencijalni rizik za stabilnost i bezbednost nuklearnih programa. Održavanje reaktora, nadzor nad bojevim glavama i sigurnosne provere nisu rutinski zadaci koji mogu da čekaju kraj političkog nadmudrivanja u Vašingtonu.

Kako situacija ulazi u novu nedelju bez dogovora, sve je jasnije da će sledeći potezi Senata i Bele kuće imati posledice koje prevazilaze partijske granice. Ako se zaista pošalje 80% radnika NNSA na prinudni odmor, to bi bio presedan u istoriji američke nuklearne bezbednosti – trenutak u kojem politička kriza dotiče samu srž sistema odvraćanja.

Za sada, iz Vašingtona stižu samo opomene, ali ne i rešenja. Šatdaun (Shutdown) je postao više od fiskalne bitke: pretvorio se u test sposobnosti SAD da zadrže kontrolu nad sopstvenim najopasnijim oružjem.

