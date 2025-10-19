IDEJA KOJA JE ZAPALILA INTERNET: Vest o izgradnji tunela Putin-Tramp između Rusije i SAD postala viralna

IDEJA o izgradnji tunela između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država postala je viralna, o njoj su izveštavali važni mediji, izjavio je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Foto: Profimedia/Jutjub printskrin/ Half as Interesting

-Tunel Putin-Tramp koji povezuje Rusiju i Aljasku, Evroaziju i Ameriku, upravo je postao viralan, sakupivši skoro dva miliona pregleda. (Predsednik SAD Donald) Tramp ga je nazvao zanimljivim. (Vladimir) Zelenski ga (tunel) je zamrzeo. Veliki mediji su o njemu izveštavali“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Dmitrijev je ranije napisao o izgledima za izgradnju tunela ispod Beringovog moreuza, koji bi povezivao Rusiju i Aljasku. Prema njegovim rečima, zahvaljujući savremenim tehnologijama kompanije „Boring“, ovaj tunel mogao bi biti izrađen po ceni manjoj od osam milijardi dolara i završen za manje od osam godina, demonstrirajući najsavremeniju tehnologiju.

Putin–Trump Tunnel linking Russia–Alaska, Eurasia–Americas just went viral (~2M views). Trump called it “interesting.” Zelensky hated it. Major outlets covered it.



As a Japanese haiku says: “Out of the tunnel—at once, a night of fireflies.” ✨ https://t.co/boCVb8xY8T pic.twitter.com/wcyWnC2IGi — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 18, 2025

Tunel između Čukotke i Aljaske bio bi približno dvostruko duži od Evrotunela (51 kilometar) između Francuske i Velike Britanije, a deonice auto-puta mogle bi dostići dužinu od 98 do 113 kilometara.

