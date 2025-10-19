Svet

"NEĆEMO DOBITI TOMAHAVK, TO JE POLITIČKA IGRA" Šta Ukrajinci misle o sastanku Zelenskog i Trampa?

Марија Стевановић
Marija Stevanović

19. 10. 2025. u 08:40

UKRAJINCI su razočarani ishodom sastanka između Vladimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa, javlja Asošijejted pres.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

„U subotu su Ukrajinci podelili svoje razočaranje što SAD možda neće isporučiti Kijevu rakete dugog dometa tomahavk", navodi se u publikaciji, prenose RIA novosti. 

Tako je jedan ukrajinski vojnik, Roman Viničenko, rekao za publikaciju da je, po njegovom mišljenju, mogućnost isporuke raketa dugog dometa politička „igra“.

„Ukrajina ih neće dobiti“, primetio je.

U petak se Tramp sastao sa Zelenskim u Vašingtonu. Kako je izvestio Si-En-En, tokom „direktnog i iskrenog“ razgovora, aktuelni predsednik Bele kuće jasno je stavio do znanja lideru kijevskog režima da neće dobiti rakete dugog dometa.

U međuvremenu, Axios je napisao da su pregovori bili teški, a američki lider čvrst. Štaviše, jedan od izvora publikacije je čak rekao da su „loše prošli“. Drugi zapadni mediji su takođe primetili da Zelenski nije uspeo da ostvari svoje ciljeve, koji su uključivali i primanje raketa "tomahavk".

