Svet

SRPSKI KAMIONDŽIJA UHAPŠEN NAKON UDESA: Pokušao da zaobiđe kombi, došlo do direktnog sudara

В. Н.

18. 10. 2025. u 23:27

B. S. (41) iz Lajonsa, SAD, a poreklom iz Srbije, suočava se sa optužbama za nepromišljeno ubistvo.

СРПСКИ КАМИОНЏИЈА УХАПШЕН НАКОН УДЕСА: Покушао да заобиђе комби, дошло до директног судара

Foto: Shutterstock

Naime, saobraćajna nesreća dogodila se u sredu popodne na autoputu US 20, kada je B. S. svojim kamionom pokušao da zaobiđe kombi sa pogrešne strane kolovoza, što je dovelo do direktnog sudara sa vozilom Subaru, kojim je upravljao Džefri Eberli (54) iz Mišavake.

Eberli je preminuo na licu mesta.

Kako navodi policija, B. S. nije posedovao važeću komercijalnu vozačku dozvolu, a njegova firma za transport nije registrovana u Ministarstvu saobraćaja.

Protiv njega je podignuta optužnica, a imigracione vlasti (ICE) su izdale nalog za zadržavanje u zatvoru okruga Porter.

Tužilac okruga saopštio je da će lokalne vlasti nastaviti krivični postupak, bez obzira na eventualnu imigracionu proceduru, preneo je WGNT.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju