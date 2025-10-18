SRPSKI KAMIONDŽIJA UHAPŠEN NAKON UDESA: Pokušao da zaobiđe kombi, došlo do direktnog sudara
B. S. (41) iz Lajonsa, SAD, a poreklom iz Srbije, suočava se sa optužbama za nepromišljeno ubistvo.
Naime, saobraćajna nesreća dogodila se u sredu popodne na autoputu US 20, kada je B. S. svojim kamionom pokušao da zaobiđe kombi sa pogrešne strane kolovoza, što je dovelo do direktnog sudara sa vozilom Subaru, kojim je upravljao Džefri Eberli (54) iz Mišavake.
Eberli je preminuo na licu mesta.
Kako navodi policija, B. S. nije posedovao važeću komercijalnu vozačku dozvolu, a njegova firma za transport nije registrovana u Ministarstvu saobraćaja.
Protiv njega je podignuta optužnica, a imigracione vlasti (ICE) su izdale nalog za zadržavanje u zatvoru okruga Porter.
Tužilac okruga saopštio je da će lokalne vlasti nastaviti krivični postupak, bez obzira na eventualnu imigracionu proceduru, preneo je WGNT.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
