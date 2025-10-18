Svet

"NIJE KRAJ PUMPANJA KIJEVA" Medvedev otkrio šta sledi

Novosti online

18. 10. 2025. u 17:40

ODBIJANjE američkog predsednika Donalda Trampa da isporuči rakete kijevskom režimu ne znači kraj naoružavanja Ukrajine, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia

- Ali ovo, naravno, nije kraj pumpanja Kijeva novim oružjem. Još toga tek dolazi, i moramo biti spremni na bilo kakav razvoj događaja - napisao je on na svom Telegram kanalu.

Kako je Aksios ranije objavio, Tramp je rekao Zelenskom da ne namerava da isporučuje rakete dugog dometa Ukrajini.

