"NIJE KRAJ PUMPANJA KIJEVA" Medvedev otkrio šta sledi
ODBIJANjE američkog predsednika Donalda Trampa da isporuči rakete kijevskom režimu ne znači kraj naoružavanja Ukrajine, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- Ali ovo, naravno, nije kraj pumpanja Kijeva novim oružjem. Još toga tek dolazi, i moramo biti spremni na bilo kakav razvoj događaja - napisao je on na svom Telegram kanalu.
Kako je Aksios ranije objavio, Tramp je rekao Zelenskom da ne namerava da isporučuje rakete dugog dometa Ukrajini.
