ODBIJANjE američkog predsednika Donalda Trampa da isporuči rakete kijevskom režimu ne znači kraj naoružavanja Ukrajine, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia

- Ali ovo, naravno, nije kraj pumpanja Kijeva novim oružjem. Još toga tek dolazi, i moramo biti spremni na bilo kakav razvoj događaja - napisao je on na svom Telegram kanalu.

Kako je Aksios ranije objavio, Tramp je rekao Zelenskom da ne namerava da isporučuje rakete dugog dometa Ukrajini.