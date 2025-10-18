Svet

RASVETLJEN ZLOČIN POSLE VIŠE OD 30 GODINA: Uhapšen višestruki silovatelj koji je ubio osmogodišnju devojčicu

18. 10. 2025. u 15:40

U ROSTOVSKOJ oblasti uhapšen je višestruki silovatelj koji je pre više od 30 godina ubio osmogodišnju devojčicu.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Istražitelji veruju da je 1994. godine učenica otvorila vrata strancu. On se predstavio kao radnik, zatim utrčao u stan i napao žrtvu. U očajničkom pokušaju da prikrije tragove, zapalio je sobu i pobegao kroz prozor.

Devojka nikada nije pobegla iz vatrene zamke. Njeno telo su pronašli vatrogasci koji su stigli. Počinilac nikada nije uhvaćen. Godinama kasnije, molekularno-genetsko testiranje dovelo je slučaj do epiloga.

Osumnjičeni je pritvoren. Već je optužen i uskoro će se pojaviti pred sudom, piše REN TV.

