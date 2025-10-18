RASVETLJEN ZLOČIN POSLE VIŠE OD 30 GODINA: Uhapšen višestruki silovatelj koji je ubio osmogodišnju devojčicu
U ROSTOVSKOJ oblasti uhapšen je višestruki silovatelj koji je pre više od 30 godina ubio osmogodišnju devojčicu.
Istražitelji veruju da je 1994. godine učenica otvorila vrata strancu. On se predstavio kao radnik, zatim utrčao u stan i napao žrtvu. U očajničkom pokušaju da prikrije tragove, zapalio je sobu i pobegao kroz prozor.
Devojka nikada nije pobegla iz vatrene zamke. Njeno telo su pronašli vatrogasci koji su stigli. Počinilac nikada nije uhvaćen. Godinama kasnije, molekularno-genetsko testiranje dovelo je slučaj do epiloga.
Osumnjičeni je pritvoren. Već je optužen i uskoro će se pojaviti pred sudom, piše REN TV.
