NAPAD NA TANKER U CRVENOM MORU? Brod pod zastavom Kameruna poslao poziv za pomoć posle eksplozije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 14:45

BRITANSKA kompanija za pomorsku bezbednost Ambri saopštila je danas da je tanker pod zastavom Kameruna poslao radio poziv za pomoć nakon eksplozije na brodu, oko 60 nautičkih milja južno od Ahvara kod obale Jemena.

Foto printskrin /telegram RVvoenkor

Ambri je dodala da je upoznata i sa namerom posade da napusti brod i da je u toku operacija potrage i spasavanja, prenosi Rojters.

Jemenska pobunjenička grupa Huti je od 2023. godine pokrenula brojne napade na brodove u Crvenom moru koje smatraju povezanim sa Izraelom u znak solidarnosti sa Palestincima izloženim izraelskim napadima u Pojasu Gaze.

Oni su u četvrtak saopštili da je njihov načelnik štaba Muhamed Abd el Karim el Gamari, jedan od najviših vojnih zvaničnika ove grupe koju podržava Iran, ubijen dok je obavljao svoje dužnosti.

Iako nisu direktno optužili Izrael za njegovo ubistvo, Huti su naglasili da sukob sa Izraelom nije završen i da će Izrael "dobiti svoju odvratnu kaznu za zločine koje je počinio".

Tanjug

