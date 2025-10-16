NETANIJAHU SAZVAO HITAN SASTANAK: Sporazum sa Hamasom na ivici pucanja?

PREMIJER Izraela Benjamin Netanijahu održaće večeras sastanak s najbližim savetnicima kako bi razmotrili moguće odgovore na, kako izraelske vlasti tvrde, Hamasovo kršenje sporazuma o prekidu vatre, s obzirom na to da ta grupa još nije vratila tela 19 talaca, rekao je izvor iz vlade za izraelski Kanal 12.

- Hamas tvrdi da je do sada predao sva tela koja je mogao da pronađe, ali visoki izraelski zvaničnik ističe da Izrael ne prihvata tu tvrdnju i navodi da militantna grupa "može da vrati još dvocifren broj talaca - preneo je Tajms of Izrael.

Od ukupno 28 talaca za koje se zna da su umrli u zatočeništvu, Hamas je do sada predao devet tela od kako je primirje stupilo na snagu u petak. Prema saznanjima izraelske televizije Kanal 12, izraelske vlasti su Egiptu, Kataru i Turskoj dostavile precizne koordinate mesta na kojima se, prema njihovim informacijama, nalaze tela talaca.

Bezbednosni zvaničnici predlažu da se, dok Hamas ne preda više tela, obustavi isporuka materijala za obnovu Gaze ili odloži otvaranje prelaza Rafa za kretanje ljudi.

Egipat je, kako prenosi isti izvor, poslao Hamasu poruku da mora da ispuni svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre, ali istovremeno poziva i Izrael da, za sada, ne uvodi dodatne mere pritiska.

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je ranije u Napulju da Izrael raspolaže konkretnim informacijama da Hamas može da preda znatan broj preminulih talaca u skladu sa dogovorom.

- Ono što sada rade je ozbiljno kršenje sporazuma - naglasio je Sar.

