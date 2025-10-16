Svet

JEMENSKI HUTI TVRDE: Ubijen je njihov načelnik štaba

JEMENSKI Huti su saopštili da je njihov načelnik štaba, Muhamed Abd el Karim el Gamari, jedan od najviših vojnih zvaničnika grupe koju podržava Iran, ubijen dok je obavljao svoje dužnosti.

Iako nisu direktno optužili Izrael za njegovo ubistvo, Huti su naglasili da sukob sa Izraelom nije završen i da će Izrael "dobiti svoju odvratnu kaznu za zločine koje je počinio", preneo je Rojters.

U znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi, Huti su ispalili rakete prema Izraelu, od kojih je većina presretnuta.

Izrael je uzvratio vazdušnim udarima na teritorije Jemena pod kontrolom Huta, preneo je Rojters.

